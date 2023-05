Konsumsi Nasi Masyarakat Belitung Terbilang Tinggi, Pemkab Dorong Konsumsi Pangan Lokal

BANGKAPOS.COM, BELITUNG - Tingkat konsumsi beras per kapita masyarakat Belitung masih terbilang tinggi.

Dari anjuran konsumsi beras sebesar 87 kilogram per kapita per tahun, di Belitung tingkat konsumsinya mencapai 99 kilogram per kapita per tahun.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung Destika Efenly mengatakan, kondisi ini berhubungan dengan angka kecukupan gizi yang masih kurang.

Lantaran konsumsi beras masih tinggi, sementara konsumsi sayuran dan buah-buahan sangat rendah.

"Secara angka kalori dan gizi tidak cukup, maka muncul pola pangan harapan agar masyarakat tidak hanya mengonsumsi nasi. Sumber karbohidrat bukan hanya nasi, tapi secara lokal, Belitung punya pangan lokal seperti umbi-umbian, contohnya buter atau talas Belitung, jawak, dan sorgum," katanya, di Pantai Tanjung Pendam, Rabu (24/5/2023).

Pada acara Gema Sabuk Amang atau Gerakan Masyarakat Gemar Makan Sayur, Buah, Umbi-umbian, Kacang-kacangan, dan Ayam Merawang, Destika menjelaskan, asupan makanan harusnya memenuhi konsep B2SA yakni bergizi, beragam, seimbang dan aman.

Dalam mendukung tingkat konsumsi pangan selain nasi, pihaknya pun mendukung pengembangan pangan lokal.

"Sebelumnya kami coba buter, sesudah itu jawak, bahkan bibitnya susah, kalau ada masyarakat yang tetap menanam itu, kami support," ucapnya.

"Termasuk sorgum yang yang sudah lama dikenal masyarakat Belitung, yang jadi masalah susah mengolahnya. Padahal di luar sudah digembar-gemborkan karena dapat menjadi pengganti beras.

Saat ini dalam upaya memenuhi angka kecukupan gizi, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung juga terus memberdayakan peran kelompok wanita tani (KWT).

Adanya kelompok tersebut diharapkan agar menanam umbi-umbian dan mengoptimalkan lahan pertanian seperti pekarangan. (Posbelitung.co/Adelina Nurmalitasari)