PT Jagorawi Tawarkan Harga dan Angsuran Mobil Lebih Hemat, Ada Promo Undian Tour ke Turki 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- PT Jagorawi Motor Pangkalpinang showroom resmi yang menjual berbagai pilihan kendaraan roda empat dengan brand (merek) Suzuki di Kota Pangkalpinang.

Keberadaan mobil Suzuki ini ikut mewarnai pasar kendaraan roda empat di Bangka Belitung.

Marketing Support PT Jagorawi Motor di Pangkalpinang, Pompi mengungkapkan pasar penjualan mobil suzuki ini berdasarkan segmen atau kebutuhan.

Kata Pompi, jenis Suzuki All New Ertiga dan XL7 menjadi pilihan mobil yang paling banyak dicari konsumen untuk keluarga.

Sedangkan untuk jenis S-Presso, Ignis dan baleno menjadi pilihan konsumen muda atau untuk keluarga kecil.

Tak kalah tinggi, jenis kendaraan new carry pick up menjadikan penguasa atau raja di segmen kendaraan pickup .

Pompi menyebut penjualan Suzuki Carry Pickup justru memberikan kontribusi yang sangat besar bagi Suzuki di Indonesia.

"Udah terbukti berapa tahun kebelakang ini pimpin market share secara berturut-turut yang banyak di cari untuk usaha ada new carry pick up rajanya pick up, kemudian all new ertiga hybrid dan XL7 untuk keluarga, dan S-Presso, Ignis dan baleno untuk kalangan muda atau keluarga kecil," ungkap Pompi kepada Bangkapos.com, Jumat (26/5/2023).

"Kita juga udah bisa open indent untuk Suzuki grand vitara dengan harga start mulai 300 jutaan," lanjutnya.

Dengan tema Suzuki Meriah, PT Jagorawi Motor Pangkalpinang memberikan berbagai promo dan hadian menarik bagi konsumen yang membeli kendaraan.

Bahkan untuk periode pembelian bulan ini hingga Mei 2023, konsumen yang beruntung berkesempatan mendapatkan hadiah undian Tour ke Turki.

"Beli Suzuki sekarang banyak hadiahnya, dobel nonusnya, cicilan tanpa bunga, DP super ringan, bisa tukar tambah semua merk, Serta berkesempatan mendapatkan hadiah Undian Tour ke Turki 2 orang khusus Babel, periode hingga Mei," ujarnya.

Pompi menyebut, bagi konsumen yang membeli mobil juga bisa mendapat hadiah cabutan Langsung berupa 2 unit Sepeda, 12 HP Samsung, 5 Chiller, uang Belanja senilai Rp3 juta, dan Voucher BBM senilai Rp30 juta.

Dia menambahkan, Khusus pembeli, New Carry Pick Up bulan ini dipastikan untung seperti DP mulai Rp5 jutaan, angsuran mulai Rp3 jutaan. Serta mendapatkan free Angsuran, free BBM Rp1 Juta, DP Super Ringan, cicilan tanpa bunga, dan bisa tukar tambah semua merk.

Berikut harga Dp dan Angsuran yang Ditawarkan :

• All new ertiga dp mulai Rp5 jutaan atau angsuran mulai 2 jutaan

• Xl7 dp mulai Rp10 jutaan atau angsuran mulai Rp4 jutaan

• S-Presso dp mulai Rp5 jutaan atau angsuran mulai Rp2 jutaan

• Baleno dp mulai Rp12 jutaan atau angsuran mulai Rp4 jutaa

• New Carry Pick Up dp Mulai Rp5 jutaan angsuran mulai Rp3 jutaan

Bangkapos.com/Sela Agustika