Daftar Harga Mobil Suzuki di Kota Pangkalpinang, Rp5 Juta Bisa Bawa Pulang All New Ertiga, S-Presso

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Memiliki mobil idaman adalah impian banyak orang.

Meski tak harus mobil mewah, namun cukup untuk membawa keluarga menjadi kebanggaan tersendiri.

Di Kota Pangkalpinang, banyak showroom yang menyediakan mobil dengan beragam harga.

Misalnya, PT Jagorawi Motor Pangkalpinang showroom resmi yang menjual berbagai pilihan kendaraan roda empat dengan merek Suzuki.

Berbekal uang muka Rp5 juta, bisa membawa pulang All New Ertiga dan S-Presso.

Marketing Support PT Jagorawi Motor di Pangkalpinang, Pompi mengungkapkan pasar penjualan mobil suzuki ini berdasarkan segmen atau kebutuhan.

Jenis Suzuki All New Ertiga dan XL7 menjadi pilihan mobil yang paling banyak dicari konsumen untuk keluarga.

Jenis S-Presso, Ignis dan Baleno menjadi pilihan konsumen muda atau untuk keluarga kecil.

Tak kalah tinggi, jenis kendaraan New Carry pikap menjadikan penguasa atau raja di segmen kendaraan pikap.

Pompi menyebut penjualan Suzuki Carry pikap justru memberikan kontribusi yang sangat besar bagi Suzuki di Indonesia.

"Udah terbukti berapa tahun kebelakang ini pimpin market share secara berturut-turut yang banyak di cari untuk usaha ada new carry pick up rajanya pick up, kemudian All New Ertiga Hybrid dan XL7 untuk keluarga, dan S-Presso, Ignis dan Baleno untuk kalangan muda atau keluarga kecil," ungkap Pompi kepada Bangkapos.com, Jumat (26/5/2023).

"Kita juga udah bisa open indent untuk Suzuki Grand Vitara dengan harga mulai 300 jutaan," lanjutnya.

Bahkan untuk periode pembelian hingga Mei 2023, konsumen yang beruntung berkesempatan mendapatkan hadiah undian tur ke Turki.

DP dan angsuran

• All New Ertiga DP mulai Rp5 jutaan atau angsuran mulai 2 jutaan

• XL7 DP mulai Rp10 jutaan atau angsuran mulai Rp4 jutaan

• S-Presso DP mulai Rp5 jutaan atau angsuran mulai Rp2 jutaan

• Baleno DP mulai Rp12 jutaan atau angsuran mulai Rp4 jutaa

• New Carry Pick Up DP mulai Rp5 jutaan angsuran mulai Rp3 jutaan

(Bangkapos.com/Sela Agustika)