Dapat Musibah, Penyanyi Afgan Jadi Korban Jambret di London Inggris, Lututnya Terluka

BANGKAPOS.COM--Kabar kurang menyenagkan datang dari penyanyi Afgan.

Dirinya menjadi korban jambret di London Inggris saat merayakan ulang tahunnya yang ke 34 pada 27 Mei 2023 lalu.

Pada momen bahagia tersebut pria bernama lengkap Afgansyah Reza ini menerima ucapan dan doa dari orang terdekatnya.

Namun, sayangnya, perayaan ulang tahun Afgan diwarnai dengan kejadian yang tidak menyenangkan.

Pria tampan ini mengungkapkan bahwa dia menjadi korban pen jambretan saat berada di London, Inggris.

Melalui unggahan di Instagram story-nya, @afgan__, Afgan menceritakan bahwa kejadian itu terjadi pada malam hari di London.

Ia juga memperlihatkan luka-luka di kakinya dan tangannya yang penuh dengan darah.

"Seseorang mencoba men jambret dompet saya kemarin malam," tulis Afgan dalam unggahan story tersebut.

Ia juga bersyukur karena berhasil merebut kembali dompetnya, meskipun semua uang tunai yang ada di dalamnya hilang.

"Aku berhasil merebut kembali dompetku, meskipun uangnya hilang. Terima kasih Tuhan," tulisnya.

Afgan jadi korban jambret di London Inggris (Instagram@afgan)

Setelah kejadian ini, Afgan mengingatkan pengikutnya di Instagram untuk selalu berhati-hati saat sedang melakukan perjalanan.

Kejadian pen jambretan yang dialaminya ini terjadi ketika ia berada di London, Inggris.

"So thats London for ya," tutupnya. yang artinya "Akhir kata, itulah London," tutup Afgan.

