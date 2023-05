Bagan Jadwal Pertandingan 16 Besar Piala Dunia U20, Argentina dan Israel Lolos, Inggris Lawan Italia

BANGKAPOS.COM - Piala Dunia FIFA U-20 memasuki babak 16 besar. Sebanyak 16 tim nasional lolos, termasuk di antaranya tuan rumah Argentina.

Pertandingan babak 16 besar akan berlangsung 31 Mei 2023 hingga 2 Juni 2023.

Pada tanggal 31 Mei akan ada dua pertandingan, pada 1 Juni ada empar pertandingan dan pada 2 Juni akan ada 2 pertandingan.

Berikut jadwal Piala Dunua FIFA U-20.

* 31 Mei 2023

Amerika Serikat vs Selandia Baru

Usbekistan vs Israel

* 1 Juni 2023

Brasil vs Tunisia

Kolombia vs Slovakia

Argentina vs Nigeria

Inggris vs Italia

* 2 Juni 2023

Gambia vs Uruguay

Ekuador vs Korea Selatan

Babak penyisihan grup telah selesai dan babak 16 besar telah dikonfirmasi untuk FIFA U-20 World Cup.

Tim yang akan mencapai fase knock-out adalah Argentina, Brasil, Kolombia, Ekuador, Inggris, Israel, Italia, Republik Korea, Selandia Baru, Nigeria, Slovakia, Gambia, Tunisia, Uruguay, AS, dan Uzbekistan.

Di sini, FIFA menunjukkan kepada Anda rute yang akan diambil masing-masing pihak saat mereka berjuang untuk mengamankan trofi di Argentina.

Daftar Top Skor

* 4 gol

Cesare Casadei – Italia

* 3 gol

Alan Virginius - Prancis Alejo Veliz - Argentina Justin Cuero - Ekuador Marcos Leonardo - Brasil

* 2 gol

Alan Minda – Ekuador Cade Cowell – AS Cristhoper Zambrano – Ekuador Franco Gonzalez – Uruguay Luka Romero – Argentina Matias Abaldo – Uruguay Oscar Cortes – Kolombia Adama Bojang – Gambia Jean – Brasil Jose Klinger – Ekuador Mate Szolgai – Slovakia Shakhzodjon Nematjonov – Uzbekistan

(*)