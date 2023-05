Sinopsis dan Fakta Menarik Film Spider-Man: Across the Spider-Verse, Tayang Akhir Mei 2023

Spider-Man: Across the Spider-Verse (2023)

BANGKAPOS.COM - Film Spider-Man: Across the Spider-Verse akan segera tayang di bioskop pada akhir Mei 2023.

Spider-Man: Across the Spider-Verse yang merupakan kelanjutan dari Spider-Man: Into The Spider-Verse yang tayang pada 2018.

Shameik Moore, Hailee Steinfeld, Oscar Ishak, Jaka Johnson, Issa Rae, dan Brian Tyree Henry, masih menjadi pengisi suara dalam film sekuel versi animasi ini.

Spider-Man: Across the Spider-Verse berkisah tentang kehidupan Miles Morales (Shmaeik Moore) yang bertemu kembali dengan Gwen Stacy (Hailee Steinfeld).

Morales terlempar ke multiverse lain, tempat di mana para Spiderman dari berbagai universe hadir.

Dia harus menyatukan kekuatan bersama dengan Spider-Man lainnya untuk mengalahkan musuh. Di sinilah perjalanan baru kisah Miles yang kembali bertemu dengan Gwen, dimulai.

Miles hanya ingin menyelamatkan orang banyak terutama melindungi orang-orang yang ia cintai. Film ini membawa perjalanan baru untuk Miles setelah dipertemukan kembali dengan Gwen Stacy.

Sebelumnya, pada 2018, Spider-Man: Into the Spider-Verse sukses menarik perhatian penonton. Meski dalam belum animasi karakter Spider-Man sepertinya memang sudah menyisakan ruang di hati para penggemarnya.

Lantas, perlukah menonton Spider-Man dari Marvel Cinematic Universe (MCU) sebelum menyaksikan Spider-Man: Across the Spider-Verse?

Film Spider-Man memiliki banyak versi. Mulai dari yang diperankan oleh Tobey Maguire yang diproduseri Sam Raimi, lalu digantikan Andrew Garfield yang digarap di bawah arahan Marc Webb.

Terbaru, superhero laba-laba ini diperankan oleh Tom Holland dengan rumah produksi MCU. Di bawah MCU, ada tiga film tentang superhero ini, yaitu Spider-Man: Homecoming (2017), Spider-Man: Far From Home (2019), dan Spider-Man: No Way Home (2021).

Tiada habis idenya, Sony Picture merilis film Spider-Man dalam versi animasi, Spider-Man: Into the Spider-Verse pada 2018

Film itu sukses, dibuktikan dengan kemunculan sekuelnya pada tahun ini, Spider-Man: Across the Spider-Verse.

Dilansir dari AS.com, sutradara Spider-Man: Across the Spider-Verse, Kemp Powers mengatakan film ini tidak terhubung dengan MCU.