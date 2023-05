Menggugah Kesadaran Warga Bangka Belitung Menjaga Lingkungan, Kita Bisa Meniru Singapura

Opini Oleh: Willia Angelique & Philiphus J.R S, Mahasiswa Universitas Bangka Belitung

PERMASALAHAN sampah bukan hal yang baru lagi untuk diperdebatkan. Kemana pun kita pergi, selalu ada tumpukan sampah yang berserakan. Lalu, bagaimana kita mengatasi hal ini?

Dimulai dari tahun 2015, Indonesia dikenalkan dengan konsep Sustainable Development Goals (SDGs) yang ditargetkan kepada negara-negara anggota PBB dengan tujuan menjadikan negara tersebut sejahtera sekarang dan di masa depan melalui pembangunan berkelanjutan.

Lalu apa hubungan sampah dengan proses mencapai SDGs?

Permasalahan sampah memiliki dampak yang lebih besar daripada yang dikira. Hal ini dapat mempengaruhi beberapa poin dari SDGs.

Seperti poin-12 mengenai responsible production and consumption, poin-15 terkait dengan life on land, bahkan poin ke-14 tentang life below water.

Orang-orang mungkin bertanya, “Bagaimana bisa sampah yang dihasilkan dapat berdampak kepada hal-hal complex seperti itu?”

Tentu saja bisa, apalagi sampah yang dihasilkan tidak dibuang tidak pada tempatnya seperti penemuan kami baru-baru ini.

Di beberapa daerah yang tidak berada di jalan utama, cenderung memasuki gang pemukiman warga di kota Pangkalpinang dan juga kabupaten Bangka.

Kami menemukan tumpukan sampah yang sudah bercampur menjadi satu. Tidak peduli sampah organik dan non-organik.

Menghasilkan bau busuk dan mengganggu para pengguna jalan yang melewati daerah itu.

Setelah diperhatikan beberapa hari, ternyata sampah yang ada di daerah itu tetap berada di sana tanpa ada tindakan apapun baik dari masyarakat sekitar maupun pemerintah.

Ironisnya, kuantitas sampahnya bahkan bertambah. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terkait sampah masih sangat kurang. Bahkan bisa dikatakan tidak ada.

Dari 5 titik utama pembuangan sampah yang kami temukan, 3 di antaranya berada di dekat sungai dan aliran air lainnya.