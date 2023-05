Harga TBS Sawit di Bangka Belitung Melorot, Kini Harganya Lebih Murah dari Sebungkus Indomie

BANGKAPOS.COM, BANGKA--Harga sawit di Provinsi Bangka Belitung mengalami penurunan, pada Rabu (31/5/2023) hari ini di tingkat petani.

Harga pembelian TBS sawit petani pada hari ini, Rp 1.300 per kg dari harga beberapa hari sebelumnya Rp 1.350 per kg turun Rp 50.

Turunnya harga TBS sawit ini, lebih murah dari sebungkus Indomie yang rata-rata Rp 3.500 per bungkus.

"Harga TBS sawit hari ini Rp 1.300 per kg, sebelumnya Rp 1.350 per kg. Tetapi itu belum dipotong biaya panen, Rp 200 per kg, berati bersih Rp 1.100 per kg," kata Yanto petani asal Desa Jeriji, Kabupaten Bangka Selatan kepada Bangkapos.com, Rabu (31/5/2023).

Yanto, mewanti-wanti harga TBS sawit akan terus turun, sehingga dia mengharapkan pemerintah dapat segera mengendalikan harga sawit yang terus melorot.

"Jangan sampai harga turun terus, harga segitu lebih murah dari harga sebungkus Indomie. kami berharap pemerintah dapat membantu petani sawit. Carikan solusi, menyelesaikan persoalan harga sawit yang terus turun seperti ini," harapnya.

Diketahui sebelumnya, harga TBS di wilayah Babel terus mengalami penurunan sejak Jumat (28/4/2023) lalu seharga Rp 1.950 per kg, turun ke Rp 1.850 per kg pada Kamis (4/5/2023) dan kembali turun Rp 1.350 per kg pada Jumat (26/5/2023).

Dengan TBS sawit yang terus turun, membuat para petani khawatir melihat kondisi ini, mereka bertanya-tanya kenapa harga TBS sawit terus melorot.

"Awal puasa Ramadhan kemarin harga masih Rp 2.100 per kg. Tetapi memasuki 15 hari puasa harga terus turun dan sampai hari ini ada yang Rp 1.750 per kg di pabrik kelapa sawit dan harga di tingkat petani hari ini Rp 1.350 per kg," kata Yanto.

Ia mengatakan, penurunan harga TBS sawit yang terus terjadi diharapkan dapat dikendalikan oleh pemerintah dan anggota DPRD untuk dapat terus menyuarakan.

"Sejak seminggu sebelum lebaran harga TBS mengalami penurunan sampai hari ini. Entah apa kendala.? apakah terlalu banyak buah masuk ke pabrik, apa harga ekspor CPO menurun, setelah lebaran. Kami berharap semoga TBS kembali naik dan jangan harga turun di angka Rp 2.000 per kg," kata Yanto.

Sementara, Anggota DPRD Provinsi Bangka Belitung, Heryawandi, meminta kehadiran negara atau pemerintah pusat menyelesaikan persoalan hara TBS sawit yang turun.

"Kondisi ini jangan sampai dibiarkan berlangsung lama. Akhirnya nanti petani frustasi," kata Heryawandi.

Ia menegaskan, apabila negara membiarkan rakyat merugi terus, artinya membiarkan masyarakat untuk kelaparan