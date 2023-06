Update Harga TBS Sawit di Kabupaten Bangka 2 Juni 2023, Terus Menurun

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit di Kabupaten Bangka terus mengalami penurunan belakangan ini, Jumat (2/6/2022).

Kembali terjadi penurunan harga di 9 Perusahaan Sawit yarg menampung sawit dari perkebunan rakyat.

Penurunan berkisar antara Rp 10 per kilogram - Rp 110 per kilogramnya. Hanya 1 Perusahaan Sawit yang berdasarkan update data Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka yang menaikkan harga, yakni perusahaan sawit PT Mitra Argo Sembada (MAS) yang menaikkan harga sebesar Rp 20 menjadi Rp 1.720 per kilogramnya.

"Hari ini ada 4 Perusahaan Sawit menurunkan harga, 4 perusahaan tidak berubah dari harga kemarin dan 1 perusahaan yang menaikkan harga,' kata Syarli Nopriansyah Kadis Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka

Penurunan harga TBS yang terjadi di perusahaan sawit yang memiliki pabrik CPO di Kabupaten Bangka imbas dari turunnya harga CPO di pasaran dunia.

Turut berimbas kepada harga ditingkat petani yang mulai bergerak di bawah harga Rp 1.500 per kilogramnya.

"Kemarin dan hari masih diambil pengepul Rp 1.400 dak tahu besok," kata Apri petani sawit di Riausilip

Berdasarkan update data dari Dispanpertan Bangka harga TBS di 9 perusahaan yang ada di Kabupaten Bangka Jumat tanggal 2 Juni 2023 bervariasi antara Rp 1.600 hingga Rp 1.830 per kilogramnya.

Antara lain

PT Gunung Maras Lestari (PT GML) Rp 1.650 turun Rp 110

PT Mitra Argo Sembada (PT MAS) Rp 1.720 naik Rp 20

PT Mutiara Agro Sejahtera (PT MAS) Rp 1.790 turun Rp 10

PT Payung Mitra Jaya Mandiri (PT PMM) Rp1.830 tetap

PT Tata Hamparan Eka Persada (PT THEP) Rp 1.770 turun Rp 80

PT Putra Bangka Mandiri (PT PBM) Rp 1.600 tetap

PT Fenyen Agro Lestari (PT FAL) Rp 1.690 terap

PT Gunung Pelawan Lestari (PT GPL) Rp 1.770 turun Rp 60

PT Gemilang Cahaya Mentari (PT GCM) Rp 1.850 tetap

(Bangkapos.com/Deddy Marjaya)