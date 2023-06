Inge Anugrah Kesusahan Cari Kos-kosan, Tunggu Kode Ari Wibowo Pinjami Apartemennya?

BANGKAPOS.COM- Semenjak tak lagi diizinkan tinggal di rumah Ari Wibowo, Inge Anugrah diketahui berusaha mencari tempat tinggal sementara untuk dirinya.

Namun sepertinya ia kesulitan untuk mendapatkan kos-kosan atau aparetemen sebagai tempar bernaungnya.

DIberitakan sebelumnya Inge Anugrah yang harus mencari tempat tinggal sementara karena tidak diperbolehkan lagi masuk ke kediaman Ari Wibowo.

Menurut keterangan dari Inge Anugrah, pada awalnya ia telah diizinkan memasuki rumah Ari Wibowo hanya pada sore hari saja untuk memasak makanan untuk kedua anaknya.

Namun, beberapa belakangan ini, Inge Anugrah tidak diizinkan masuk sama sekali.

“Tadinya awal-awal boleh aku masih masuk rumah untuk masak sore-sore."

"Jadi anak-anak pulang sekolah masih ada makanan begitu. And then, setelah beberapa hari berubah jadi enggak boleh masuk sama sekali,” kata Inge Anugrah dikutip dalam YouTube Waswas, Sabtu(3/6/2023).

Sempat menanyakan kepada Ari Wibowo perihal izin memberikan makanan buat anak-anak, Inge Anugrah justu membeberkan jawaban Ari Wibowo yang membuatnya harus lebih bersabar.

“Jadi dia bilang: figure it out your self (cari saja sendiri). Nanti bisa dirantangin digojekin."

"Jadi aku enggak tahu nih, aku mesti nyari kos-kosan, atau nyari tempat mungkin apartemen yang ada kompornya, (tipe) studio mungkin yang bisa masak,” terang Inge Anugrah.

Inge Anugrah lantas menyentil nama Ari Wibowo soal aparetemen.

Diketahui Ari Wibowo memiliki tiga buah apartemen, dimana dua di antaranya sudah disewakan.

Inge Anugrah menyebut bahwa Ari Wibowo berencana akan meminjamkan salah satu apartemen miliknya.

“Ada dua apartemen dia yang lagi disewain. Mungkin dia juga mau meminjamkan (yang satu) itu buat aku," kata Inge.