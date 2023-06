Inge Anugrah Menangis Pilu Dengar Ari Wibowo Suruh Kirim Makanan Anaknya Pakai Rantang 

BANGKAPOS.COM - Inge Anugrah menangis pilu saat mendengar Ari Wibowo menyuruh mengirim makanan untuk anaknya pakai rantang.

Inge Anugrah seolah tak kuasa membendung tangisnya mendengar perkataan Ari Wibowo.

Ia tak habis pikir dengan sikap Ari Wibowo dan nasib anak-anaknya.

Inge Anugrah mengatakan bahwa saat ini dirinya tidak diperbolehkan masak untuk anak-anak di rumah Ari Wibowo.

Sebelumnya, Inge Anugrah terbiasa masak di rumah Ari Wibowo dilanjutkan dengan makan bersama dengan anak-anak selepas pulang sekolah.

Namun kini, Ari Wibowo melarang Inge Anugrah untuk menginjakkan kaki di kediamannya.

Ari Wibowo pun meminta Inge untuk mencari tempat sendiri, dan mengirimkan makanannya via ojek online.

"Tadinya awal-awal boleh aku masih masuk rumah untuk masak sore-sore."

"Jadi anak-anak pulang sekolah masih ada makanan begitu. And then, setelah beberapa hari berubah jadi enggak boleh masuk sama sekali."

"Jadi dia bilang: figure it out your self (cari saja sendiri). Nanti bisa di rantangin digojekin," kata Inge Anugrah dikutip dalam YouTube Waswas, Sabtu (3/6/2023) dikutip dari Grid.id

Hingga saat ini, Inge mengaku belum tahu kemana ia akan mencari tempat tinggal.

Namun, ia berusaha untuk mencari hunian yang telah dilengkapi oleh dapur agar dapat mengolah makanan untuk kedua putranya.

"Jadi aku enggak tahu nih, aku mesti nyari kos-kosan, atau nyari tempat mungkin apartemen yang ada kompornya, (tipe) studio mungkin yang bisa masak," tutur Inge.

"Syukur-syukur dari tiga apartemen (milik Ari Wibowo) satu dipinjamkan juga enggak apa-apa."