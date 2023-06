Tampilkan Kekhasan Daerah, Menparekraf Ajak Filmmaker Babel Tunjukan Karya di Festival Film Bulanan

BANGKAPOS.COM, BELITUNG -- Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno mengajak para sineas yang ada di Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung ( Babel) , dan Lampung agar berani menunjukkan kekhasan daerah melalui film pendeknya dengan mendaftarkan karya tersebut ke Festival Film Bulanan.

Ajakan yang disampaikan menparekraf mrnyusul sukses penyelenggaraan Festival Film Bulanan di empat lokus yang berbeda.

Pendaftaran film pendek dibuka mulai tanggal 2-12 Juni 2023 melalui website festival filmbulanan.com.

Sebelumnya lokus 4 yaitu Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Nusa Tenggara Barat (NTB) berhasil membuat para kurator terpukau dengan dua film terpilihnya yang di luar ekspektasi yaitu Film ‘Pepadu’ karya Sutradara M. Muslimin asal Lombok dan ‘Sailum: Song of The Rustling Leaves’ karya Sutradara Felix K. Nesi dan Moses Parlindungan Ompusunggu asal NTT.

Dua film terpilih dari lokus 4 mampu berikan gambaran lain tentang kebudayaan dari daerah asal kreatornya.

Apalagi beberapa waktu lalu, sambutan terhadap karya Indonesia saat di Cannes, Prancis mendapat antusiasme luar biasa dari dunia internasional.

Untuk itu Sandiaga Uno optimis kalau Indonesia memiliki filmmaker yang potensial untuk membuat cerita yang unik dan autentik.

Oleh karena itu, semakin banyak film, termasuk film pendek yang mengangkat kekhasan daerah, Sandiaga yakin hal itu akan berdampak positif bagi kebangkitan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru di Indonesia.

“Saya optimis subsektor per filman Indonesia akan terus meningkatkan kualitas dan daya tariknya, sehingga bisa mempercepat kebangkitan ekonomi Indonesia serta berkontribusi dalam penciptaan 4,4 juta lapangan kerja baru,” ungkap Sandiaga, dalam rilis yang diterima Pos Belitung, Minggu (4/6/2023).

Ada banyak kegiatan seru di dalam Festival Film Bulanan yang bisa meningkatkan skill, jaringan hingga membuka jalan bagi filmmaker lokal menuju indusrti per filman, seperti SIARAN (Sineas Tukar Pikiran), Sinema Keliling, Workshop Menuju Industri Per filman yang di dalamnya ada kesempatan pitching bersama investor, hingga kesempatan mengikuti pasar film Internasional.

Untuk film- film yang terpilih juga akan dipromosikan melalui berbagai media, baik itu media sosial, media nasional, dan kegiatan-kegiatan offline.

Selain itu, juga akan mendapat kesempatan untuk ditayangkan di bioskop yang tersebar di 10 zonasi dan bioskop Institut Francais Indonesia (IFI) Jakarta.

Informasi terkini bisa disimak melalui akun Instagram @festival filmbulanan.

Sandiaga menegaskan untuk jangan melewatkan kesempatan berharga ini.

“Ayo, kita ambil kesempatan ini untuk #tumbuhbersama, saling berbagi pengalaman dan berkolaborasi, karena MAHAKARYA akan selalu menemukan jalannya," ajak Sandiaga. (Posbelitung.co/Adelina Nurmalitasari/Rilis)