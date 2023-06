Hari Pertama 'War' Tiket Indonesia Vs Argentina Langsung Sold Out, Calo Bertebaran di Twitter!

'War' tiket Indonesia Vs Argentina dimulai 5 Juni 2023

BANGKAPOS.COM - Tiket Indonesia vs Argentina pada ajang FIFA Matchday mulai dijual hari ini, Senin (5/6/2023) di website resmi.

Belum 15 menit, tiket di hari pertama pun habis terjual

Tiket yang terdiri dari tiga kategori itu langsung sold out di website tiket.com. Seperti diketahui Lionel Messi dkk akan bertanding dengan timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 19 Juni 2023

Tiket Indonesia vs Argentina resmi dijual per pukul 12.00 WIB siang ini, Senin (5/6). Diketahui, untuk hari ini penjualan tiket dikhususkan bagi pemegang kartu BRI dan pembelian bisa melalui via tiket.com.

Saat tiket resmi di website sudah habis, tiket yang dijual calo bertebaran di Twitter. Dipantau Bangkapos.com, Cat 1, Cat 2, hingga tagar Calo menjadi trending topik.

Banyak yang menawarkan harga tiket lebih mahal daripada pembelian resmi.

"sapa butuh tiket timnas vs argentina? ready cat 1 & cat 3," ujar salah satu penjual tiket Matchday tersebut.

"Ada yang tertarik tiket Indonesia Argentina CAT 1? Udh masuk ke pembayaran, NO FEE. Tapi identitas masih pake namaku, nanti dibantuin buat surat kuasa dkk kalo diperluin. Thx," cuit yang lain.

Perlu diingat, penonton diharapkan berhati-hati dan bisa saja ada modus penipuan.

Untuk catatan, tiket penjualan tiket Indonesia vs Argentina juga akan kembali dibuka pada 6-7 Juni besok untuk pembelian umum di tiket.com dan website PSSI.

Berikut cara beli tiket Indonesia vs Argentina melalui tiket.com:

Mengakses tiket.com melalui web atau aplikasi Daftar dengan e-mail dan klik

"Buat Akun" Masukkan detail dan nomor HP aktif Lakukan verifikasi akun dengan nomor OTP yang dikirimkan ke nomor HP terdaftar

Log in di tiket.com dengan nomor atau e-mail dan kata sandi Anda