Cara Beli Tiket Konser ONE OK ROCK di Jakarta Berikut Daftar Harganya, Tiket 2020 Masih Bisa Dipakai

RESMI Daftar Harga Tiket Konser ONE OK ROCK Jakarta 2023

BANGKAPOS.COM, - Grup Band asal Jepang, ONE OK ROCK resmi mengumumkan akan mengelar konser keduanya di Jakarta.

Jadwal konser ONE OK ROCK akan digelar pada 29 September 2023 mendatang.

Konser ONE OK ROCK (OOR) bertajuk Luxury Disease Asia Tour 2023 di Jakarta.

“Akhirnya kembali ke Asia! Mengumumkan Luxury Disease Asia Tour 2023, dengan lebih banyak tanggal segera hadir!” tulis ONE OK ROCK di akun officialnya dikutip dari Bangkapos.com.

Dikutip dari oorinjakarta2023.com, promotor konser ONE OK ROCK, AEG Presents Asia, PK Entertainment dan Sound Rhythm menyatakan konser akan digelar di Beach City International Stadium, Jakarta.

Saat ini konser ONE OK ROCK sedang dalam tahapan persiapan.

Untuk tiket konser ONE OK ROCK, pembukaan penjualannnya mulai 10 Juni 2023 mulai pukul 10.00 wib.

Transaksi atau membeli tiket konser ONE OK ROCK hanya bisa dilakukan di situs www.oorinjakarta2023.com.

Kabar konser ONE OK ROCK di Jakarta, penggemar pun mulai mencari berapa harga tiket dan cara membeli tiket konser ONE OK ROCK di Jakarta.

Berikut daftar harganya tiket konser ONE OK ROCK Jakarta 2023:

- Kategori 3: Rp 1.200.000

- Kategori : Rp 1.450.000

- Kategori 1: Rp 2.250.000

- Festival B: Rp 2.450.000