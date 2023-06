Peletakan Batu Pertama Satpas Prototype, Kapolresta Pangkalpinang Pastikan Kemudahan Mengurus SIM

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Proses pembangunan Satpas Prototype kini mulai babak baru, setelah peletakan batu pertama sudah dilakukan sebagai tanda dimulainya pembangunan gedung dua lantai tersebut, Selasa (6/6/2023).

Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Yan Sultra didampingi Kapolresta Pangkalpinang Kombes Pol Gatot Yulianto, hadir secara langsung di lahan Satpas prototype yang dibangun di wilayah Kecamatan Pangkalbalam.

Kombes Pol Gatot Yulianto mengatakan pihaknya ingin memberikan kemudahan pelayanan, bagi masyarakat dalam mengurus SIM dengan pelayanan berbasis IT.

"Nantinya masyarakat dalam mengurus SIM akan jauh lebih mudah dan nyaman, dengan fasilitas lengkap dan dukungan teknologi yang modern," ujar Kombes Pol Gatot Yulianto.

Satpas prototype akan didukung teknologi integrated system first in first out (Fifo), yang akan mengirimkan informasi secara realtime mulai dari jumlah pemohon SIM hingga jumlah penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

"Data pemohon SIM akan terkoneksi langsung, dalam sistem daring pelayanan terpadu di Satpas SIM pusat Korlantas Polri," ucapnya.

Untuk Satpas prototype nantinya akan dibangun di lahan seluas 14.701 M⊃2;, dengan luas bangunan dua lantai seluas 9.000 M⊃2; yang ditargetkan selesai akhir tahun 2023.

Di lantai satunya akan dibangun ruangan diantaranya lobby, ruang keterampilan R4 dan R2, ruang laktasi, ruang uji teori, ruang uji praktek dan lainnya.

Sedangkan untuk lantai dua akan dibangun Mushola, ruang tunggu VIP, ruang server, ruang arsip, ruang bermain anak dan lainnya.

Sementara itu untuk anggaran pembangunan Satpas prototype, berasal dari anggaran DIPA PNBP 2023 sebesar Rp 28.571.476.000 miliar.

"Ini merupakan komitmen kita bersama untuk transformasi tata kelola pelayanan publik, sehingga harapannya pembangunan satpas prototype ini bisa berjalan lancar dan aman," ungkapnya.

(Bangkapos.com/Rizky Irianda Pahlevy).