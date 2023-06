SMPIT Yabunaya Pemali Bangka Gelar Purna Siswa Kelas IX

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMP IT) Yabunaya Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka telah melaksanakan acara pelepasan 34 siswa kelas IX atau Purna Siswa.

Selain itu bersama dalam kegiatan juga digelar Haflah Wisuda Tahfidz sebanyak 29 siswa dan Pentas Seni (Pensi).

Menurut Kepala Sekolah SMP IT Yabunaya Rizqi Novitasari Selasa (6/6/2023) berharap siswa siswi lulusan SMPIT Ya Bunaya dapat terus melaksanakan kebiasaan kebiasaan yang dilaksanakan selama menempuh pendidikan di Ya Bunaya.

"Kita dalam memberikan pendidikan membiasakan anak anaknya berbudi pekerti yang baik dan syariat islam. Bahwa apa yang telah dibiasakan di sekolah Yabunaya tetap dilanjutkan apabila tidak lagi disini dan menempuh pendidikan yang lebih tinggi dalam menggapai cita cita," kataRizqi Novitasari

Menurut Rizqi Novitasari kegiatan tersebut diatas telah digelar pada Kamis (1/6/2023) lalu di Ballroom Hotel ST 12 Sungailiat Kabupaten Bangka

Rozali Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka yang menghadiri acara mengatakan hadirnya Sekolah Islam Terpadu merupakan model lembaga pendidikan yang berusaha menggabungkan antara ilmu umum dan agama dalam satu paket kurikulum yang integratif. Hal ini sangat membantu Dinas Pendidikan Bangka.

"Kegiatan belajar mengajar di SMPIT Ya Bunaya ini sangat membantu Dinas Pendidikan dalam upaya menciptakan generasi yang tak hanya memiliki ilmu umum namun juga memiliki ilmu agama yang baik,' kata Rozali.

Selain dihadiri oleh Rozali selaku Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga juga dihadiri oleh Ust. Yuli Widi Astono ketua Yayasan Ayah Bunda, Zulistya Kepala Sekolah Paud IT Biruni, Ahsan Visyawan dan Marianto Anggota DPR, Dhian Sari Agustina Kepala Sekolah Dasar IT Alam Biruni, Kepala Sekolah SMP IT Yabunaya Rizqi Novitasari, Suwardi Ketua Yayasan Insan Mandiri Bangka, Yus Rizal Komite Yabunaya, dr. Egha Zainul Ramadhani Ketua Yayasan Biruni.

Acara ini dimeriahkan dengan Pentas Seni di antaranya tari sambut, Tari wonderland Indonesia, Tari Dindin Badindin, Tari Zapin Melayu, Hafidz Quran, menyanyi dan pembacaan puisi yang diisi oleh para siswa kelas VII dan kelas VIII.

Jepri Gunawan, Ketua pelaksana kegiatan mengatakan merupakan hari yang berbahagia sekaligus mengharukan bagi setelah melewati ujian sekolah beberapa waktu yang lalu.

Perjuangan siswa-siswi kelas IX akan memulai babak yang baru yaitu pendidikan yang lebih tinggi pendidikan ke jenjang SMA.

Juga dilaksanakan Wisuda Tahfidz yang bertujuan untuk mensyiarkan Al Qur’an di akhir zaman ini, hidup dengan al Qur’an adalah salah satu jalan menapaki keshalihan.

"Diharapkan dengan kegiatan yang dilaksanakan bisa meningkatkan kreativitas serta memacu semangat kelas VII dan VIII. Selain itu diharapkan tahun depan semakin banyak siswa yang bisa ikut haflah wisuda tahfidz," kata Jepri Gunawan. (Bangkapos.com/Deddy Marjaya)