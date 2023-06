Film Insidious: The Red Door Trending di Twitter, Simak Sinopsis dan Daftar Pemainnya

Film Seri Insidious: The Red Door Trending di Twitter, Simak Sinopsis dan Daftar Pemainnya,Dijadwalkan Insidious: The Red Door akan segera tayang di bioskop pada 7 Juli 2023 mendatang

BANGKAPOS.COM- Film seri Insidious: The Red Door baru-baru ini hype diperbincangkan bahkan masuk trending topik Twitter.

Diketahui film Insidious kelima itu akan tayang dalam waktu dekat di bioskop.

Film ini menjadi debut sutradara bagi Patrick Wilson yang sebelumnya menjadi aktor di film Insidious dan The Conjuring.

Adapun aktor dan aktris yang membintangi film ini yaitu Patrick Wilson, Rose Byrne, Ty Simpkins, Andrew Astor, dan Lin Shaye.

Insidious adalah film bergenre horor supranatural dari Amerika Serikat yang jadi debut Patrick Wilson sebagai sutradara.

Film ini dijadwalkan akan segera tayang di bioskop pada 7 Juli 2023 mendatang.

Sebelum itu yuk simak dulu sinopsis Film Insidious: The Red Door

Film Insidious: The Red Door kali ini menampilkan kisah yang cukup kuat.



Hantu, roh, dan setan digambarkan nyata dan disebut sebagai The Further.

Film kelima dari Insidious ini akan kembali mengisahkan keluarga Lambert setelah 10 tahun berlalu dari hal misterius di Insidious kedua.

Dalton Lambert sudah beranjak dewasa dan akan berkuliah di sebuah universitas.

Keluarga Lambert pun pergi ke arah timur untuk mengantarkan Dalton Lambert ke universitas. Setelah merasa aman bertahun-tahun, mimpi buruk Dalton kembali terjadi lagi.

Ia kembali diganggu oleh iblis yang dulu pernah mengganggunya.

Josh dan Dalton pun akhirnya mencari cara untuk membuat iblis tersebut beristirahat selamanya agar keluarga Lambert tidak diganggu lagi.