Siapa Putri Ariani, Penyanyi Difabel yang Pukau Juri di American's Got Talent, Raih Golden Buzzer

BANGKAPOS.COM- Nama Putri Ariani, penyanyi difabel Indonesia masuk trending di Google, Rabu (7/6/2023) hari ini.

Betapa tidak Putri Ariani diketahui sukses memukau juri lewat penampilan dan suara indahnya di America’s Got Talent.

Ia bahkan membuat seorang juri yakni Simon Cowell terkesima dengan penampilannya.

Karena penampilannya yang sangat baik, Putri Ariani bahkan mendapatkan tombol Golden Buzzer dari Simon Cowell dan standing applause dari penonton.

Keuntungan dari mendapat Golden Buzzer ini adalah memiliki kesempatan tampil di babak pertunjukan live, walaupun ada juri lain yang tidak menyetujuinya.

Sedangkan peserta yang tidak mendapat Golden Buzzer harus mendapat tiga suara dari juri agar lolos dari babak eliminasi.

Putri Ariani, sebagai penyanyi tunanetra ini berhasil membawakan dua lagu yaitu lagu miliknya sendiri, yaitu ‘Loneliness’ dan ‘Sorry Seems to be Hardest World’.

Dengan permainan piano yang ditampilkan juga, Putri Ariani mampu menunjukkan bahwa walaupun sering dianggap kurang karena keadaannya, ia juga mempunyai kelebihan yang luar biasa.

Penampilan Putri Ariani di America’s Got Talent.

Lantas, seperti apa profil Putri Ariani?

Profil Putri Ariani

Putri Ariani lahir pada tanggal 31 Desember 2005 di Kampar, Riau, Indonesia.

Wanita bernama lengkap Ariani Nisma Putri adalah putri dari pasangan Ismawan Kurnianto dan Reni Alfianty.

Putri Ariani mulai dikenal semenjak ia mengikuti kompetisi Indonesia’s Got Talent 2014.

Ia berhasil keluar sebagai pemenang dalam kompetisi tersebut.

Meski memiliki keterbatasan penglihatan, orang tua Putri Ariani selalu memberikan dukungan kepada anaknya.