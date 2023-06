Siap-siap Tiket Konser ONE OK ROCK Jakarta 2023 Dibuka Hari Ini Pukul 10.00 WIB, Cek Link War,Indonesia menjadi satu di antara negara di Asia yang masuk dalam tour konser bertajuk Luxury Disease Asia Tour 2023 milik ONE OK ROCK

BANGKAPOS.COM- Penggemar ONE OK ROCK tanah air bersiaplah, penjualan tiket ONE OK OK ROCK Jakarta 2023 dibuka hari ini, Sabtu (10/6/2023).

Band ternama asal Jepang diketahui bakal menggebrak panggung Jakarta 29 September mendatang

Indonesia menjadi satu di antara negara di Asia yang masuk dalam tour konser bertajuk Luxury Disease Asia Tour 2023 milik ONE OK ROCK.

“Akhirnya kembali ke Asia! Mengumumkan Luxury Disease Asia Tour 2023, dengan lebih banyak tanggal segera hadir!” tulis ONE OK ROCK di akun officialnya.

Tentu saja fans OOR di Indonesia tak sabar lagi ingin mendapatkan tiket konser ONE OK ROCK di Jakarta 2023.

Sebagai informasi penjualan tiket akan dibuka 10 Juni 2023 pukul 10.00 WIB.

Jangan sampai tertipu atau salah, link war tiket ONE OK OK ROCK Jakarta 2023 hanya bisa diakses di situs www.oorinjakarta2023.com.

Namun, perlu diketahui untuk mendapatkan tiket ONE OK ROCK Anda harus berebut kuota dan tentunya bersaing dengan calon pembeli lain.

Masih ada waktu, yuk persiapkan sejumlah hal ini biar bisa menang war tiket ONE OK ROCK Jakarta 2023.

Simak tips berikut ini.

1. Standby 30 menit

Penjualan tiket konser ONE OK ROCK Luxury Disease Asia Tour 2023, akan dimulai pada pukul 10.00 WIB tanggal 10 Juni 2023.

Biar gak ketinggalan, Anda harus standbye 30 menit di website penjualan tiketnya.

Hal ini agar ketika tiba waktunya war tiket Anda tak lagi membuang waktu untuk membuka situsnya.