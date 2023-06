Pengorbanan Orang Tua Putri Ariani Dampingi Anaknya Sukses Audisi America's Got Talent, Rela Resign

Putri Ariani, konsestan America's Got Talent dari Indonesia yang sukses pukau juri Simon Cowell

BANGKAPOS.COM - Beberapa hari belakangan, nama Putri Ariani ramai digaungkan di dunia maya. Putri, asal Yogyakarta berhasil mencuri atensi dunia saat tampil di audisi America's Got Talent beberapa waktu lalu.

Putri Ariani bahkan berhasil menarik perhatian Simon Cowell yang terkenal garang hingga mengantongi golden buzzer.

Keberhasilan Putri rupanya tak lepas dari dukungan penuh orang tua. Keyakinannya bisa sukses meski memiliki kekurangan fisik datang dari didikan ibu dan ayahnya.

Dilansir dari TribunJogja.com, orang tua Putri, Ismawan Kurnianto dan Reni Alfianty selalu siap mendampingi anaknya. Begitu pun saat Putri harus tampil di panggung America’s Got Talent di Los Angeles, Amerika Serikat.

Dukungan penuh orang tua dan finansial yang mapan menyokong Putri Ariani.

“Sebagai orang tua, saya cuma berusaha memberikan yang terbaik untuk anak-anak, menjadi sahabat yang terbaik untuk anak-anak,” ujarnya saat berkunjung ke Sekolah Menengah Musik (SMM) Yogyakarta di Kasihan, Bantul, Minggu pagi (11/6/2023).

Menurut pemilik restoran di Jogja itu,, anak-anaknya merasa tidak ada jarak dengan orang tua.

“Itu yang akan membuat anak-anak kita lebih berkembang dan jadi pribadi yang lebih kuat,” tuturnya.

Dia pun akan melakukan yang terbaik untuk Putri Ariani agar sang putri mendapat kesempatan yang lebih baik mengembangan keahliannya.

“Nanti kita lihat lagi apa yang Putri butuhkan. Sejak kecil, dari usia 8 tahun, Putri sudah membuktikan dia memenangkan Indonesia’s Got Talent. Dia sudah punya passion sendiri dan selalu bilang, music is my life,” bebernya.

“Kami sebagai orang tua hanya bisa mengarahkan, membimbing kemana dia mau jalan, beri fasilitas dia dan adik-adiknya,” terang dia lagi.

Ismawan menilai, anak-anak tidak ada yang berbeda dan semua sama.

“Lakukanlah yang terbaik, maka hasilnya akan dapat yang terbaik karena apa yang kita tanam, itu yang kita tuai. Menurut saya begitu,” tukas dia.

Dilansir dari Grid.id, ayah Putri ikut berkorban demi sang anak.