Rektor IAIN SAS Bangka Belitung Lepas Kontingen OASE Ke- II PTKI Se-Indonesia

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Dr. Irawan, M.SI melepas secara resmi kontingen peserta Olimpiade Agama, Sains, dan Riset Perguruan Tinggi Keagamaan (OASE PTKI) ke-2 yang akan diselenggarakan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Senin (12/6/2023) di depan Gedung Terpadu IAIN SAS Bangka Belitung.

Kegiatan tersebut akan berlangsung dari tanggal 13 hingga 17 Juni 2023 mendatang, dan mengangkat tema “Buliding Moderate and Innovatif Generation too Reach Out SDGs”.

Lima cabang finalis IAIN SAS Bangka Belitung OASE II PTKI Se-indonesia yaitu :

Cabang Lomba Sosial Keagamaan yang diwakili oleh Meylani dan Naufal Lisanul Haq

Cabang Lomba Debat Bahasa Arab yang diwakili oleh Adit Aryudi dan Safi’e

Cabang Lomba Fahmil Qur’an diwakili oleh Aisya, Fauziyah dan Arita Wafiq Hazizah

Cabang Lomba Da`I Putra di wakili oleh Naufal Lisanul Haq

Cabang Lomba Da`I Putri diwakili oleh Tosa Ilmika

Pada kesempatan ini, Irawan menyampaikan selamat kepada para peserta yang telah masuk babak final dan meminta seluruh peserta OASE untuk menjaga kesehatan dan mempersiapkan diri dengan matang.

"Pesan saya tetap mengupayakan diri dan keluarkan semua potensi yang dimiliki untuk bisa menjadi juara, yang penting usaha semaksimal mungkin. Maka dari itu yakini kita fokus dan mengerti seberapa kemampuan kita dan bagaimana kemampuan lawan kita. Dalam perjuangan seperti ini, tips untuk menjadi juara itu kita harus melakukan apa yang terbaik. Belajarlah dan mental harus fokus dan paham dengan apa yang kita lakukan.”selamat pergi dan pulang," kata Irawan.

Sementara itu, Wakil Rektor III bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. H. Muh Misdar, M.Ag sebagai pimpinan kontingen mengatakan kepada kepada para finalis agar menunjukan eksistensi diri di ajang OASE agar bisa membawa nama harum IAIN SAS Bangka Belitung.

Harapannya, kontingen dapat memperoleh dampak positif yang signifikan dan mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi tantangan dalam babak final kompetisi OASE.

Program ini juga menjadi sarana penting untuk meningkatkan keterampilan kerjasama, kekompakan, saling dukung, dan pemahaman dalam tim, sehingga kontingen IAIN SAS Bangka Belitung dapat tampil maksimal dalam kompetisi dan meraih kesuksesan.

Pelepasan tersebut dihadiri oleh Wakil Rektor III, dosen pembimbing,tim pendamping, Humas serta tim Official.