Harga Emas di Toko Gunung Kawi Pangkalpinang Turun, Dominan Warga Jual Ketimbang Beli

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Harga emas di toko perhiasan di Pangkalpinang terpantau mengalami penurunan dibandingkan sepekan terakhir hari ini, Selasa, (13/6/2023)

Pegawai Toko Mas Gunung Kawi, Wanto menyebut jika harga emas ini cenderung mengalami naik turun.

Saat ini harga beli emas mas di Toko Mas Gunung kawi per mata Rp355.000 per mata dan harga jual kembali Rp 345.000 per mata. Sedangkan untuk emas gram Rp700 ribu per gram.

Diakui Wanto, peminat emas 99 karat ini lebih tinggi dibanding dengan emas gram.

"Kalau sekarang ini harga emas cenderung turun dibandingkan minggu lalu. Tapi sudah mulai sedikit ada kenaikan sekarang karena memang harga emas ini tidak tentu, biasanya sering mengikuti harga komoditi timah," ungkap Wanto kepada Bangkapos.com, Selasa (13/6/2023).

Dia mengungkapkan, di tengah kondisi ekonomi yang tidak stabil saat ini, ia melihat lebih dominan warga yang datang ke toko untuk menjual emas ketimbang membeli.

"Rata-rata orang beli emas ini untuk investasi, nah ketika kondisi ekonomi lemah maka mereka masih ada simpanan emas yang menjadi alternatif untuk dijual," ungkapnya.

