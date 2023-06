Konsumsi Ikan di Bangka Tengah di Atas Standar Nasional, Tiap Orang Makan Ikan Hampir 2 Ons Perhari

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Dinas Perikanan Bangka Tengah mengkalim bahwa nilai konsumsi ikan di Bangka Tengah berada di atas standar nasional.

Seperti yang diungkapkan oleh Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tengah, Yardiansyah, Rabu (14/6/2023).

Kata dia, nilai konsumsi ikan Bangka Tengah pada tahun 2022 lalu berada pada angka 63,07 kilogram per kapita per tahun.

"Setiap tahunnya, memang perhitungan nilai konsumsi ikan ini kita pihak ketigakan, kerja sama dengan Universitas Bangka Belitung dan itu sudah dilakukan sejak 4 tahun terakhir," kata Yardi.

Pihaknya memahami bahwa dari angka 63,07 kilogram per kapita per tahun itu kemudian dikalkulasikan untuk satuan per bulan dan per hari.

"Dari 63,07 itu, disimpulkan kurang lebih, satu orang itu hanya mengonsumsi ikan sebanyak 197 gram (1,9 ons) per harinya. Berarti enggak sampai 2 ons mengonsumsi ikan per harinya," jelasnya.

Angka-angka itulah yang kemudian dijadikan indikator dan parameter oleh Dinas Perikanan Bangka Tengah tentang sebaran konsumsi ikan di masyarakat.

Menurutnya, pada akhirnya ini akan menjadi bagian edukasi kepada masyarakat untuk makan ikan, misalnya melalui kampanye gemar makan ikan (gemari).

"Karena ikan itu banyak kandungan gizinya, dapat mencegah stunting," tuturnya.

Tak hanya itu, melalui kampanye gemari ini juga diharapkan dapat mendorong produktivitas sektor penangkapan ikan ataupun budidaya perikanan.

"Semakin tinggi nilai konsumsi ikan suatu wilayah, harapannya produktivitas ikan segar dan ikan olahannya juga semakin tinggi," sambungnya.

Lebih lanjut, Yardi mengungkapkan bahwa nilai konsumsi ikan pada angka 63,07 kilogram per kapita per tahun tersebut sudah masuk kategori mengarah ke tinggi.

Pasalnya menurut dia, untuk nasional pun hanya dipatok pada angka 54 kilogram per kapita per tahun.

"Sebenarnya kita sudah diatasnya, karena kita kan di daerah kepulauan, jadi untuk eksekusinya pun maksimal," imbuhnya.

(Bangkapos.com/Arya Bima Mahendra)