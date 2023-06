Argentina Dapat Bayaran Rp 45 Miliar Setelah Berani Terima Tantangan Timnas Indonesia

BANGKAPOS.COM - Timnas Argentina akan menerima uang dalam jumlah besar setelah bertanding melawan China dan Indonesia.

Biasanya, Asosiasi Sepak Bola Argentina (AFA) menerima bayaran antara 3.000.000 dan 4.000.000 dolar atau sekitar Rp 45 miliar hingga p 65 miliar untuk sekali pertandingan persahabatan.

Dikutip dari Tyc Sports, untuk pertandingan melawan Australia di Beijing (15/7) dan melawan Indonesia di Jakarta (19/6), Albiceleste akan menerima uang dalam jumlah yang sangat besar sebesar 6.000.000 dolar (Rp 89,4 miliar).

Tentu saja, angka tersebut jauh dari 42 juta dolar (Rp 626 Miliar) yang diperolehnya karena menjadi juara Piala Dunia lalu.

Juara dunia Argentina melakukan perjalanan ke benua Asia untuk menghadapi dua pertandingan persahabatan baru pada tanggal FIFA. Penghasilan dolar, faktor kunci untuk diperhitungkan.

Asosiasi Sepak Bola Argentina ingin mendapatkan hasil maksimal dari julukan sebagai juara dunia.

Itulah sebabnya Tim Nasional Argentina akan memainkan pertandingan persahabatan berikutnya di Asia, di mana pasar sepak bola tidak berhenti berkembang.

Biasanya, uang yang didapat per pertandingan persahabatan yang diterima AFA hari ini adalah antara 3.000.000 dan 4.000.000 dolar,

Meskipun kali ini kapten Lionel Messi tidak akan memainkan pertandingan kedua melawan Indonesia,

karena musim yang panjang di PSG dan Messi akan mengambil liburan yang memang layak, sebelum bergabung dengan Inter Miami dari MLS.

Pertandingan persahabatan terakhir Tim Nasional Argentina dimainkan tahun ini di dalam negeri: pertama delegasi bertandang ke Santiago del Estero (7-0 vs. Curaçao) dan kemudian kembali ke Buenos Aires untuk bermain di stadion River (2-0 vs. Panama).

Semuanya untuk merayakan bersama para penggemar gelar juara dunia yang belum pernah diraih sejak Meksiko 1978.

Pada tahun 2022 lalu, lokasi yang dipilih adalah Abu Dhabi, UEA (5-0 vs. Uni Emirat Arab), New Jersey, Amerika Serikat (3-0 vs. Jamaika), Miami, Amerika Serikat (3-0 vs. Honduras), Melbourne, Australia (dibatalkan vs. Brasil) dan Pamplona, ​​Spanyol (5-0 vs. Estonia).

Lionel Scaloni memiliki daftar pemain penting dan beberapa pemain yang bisa membuat kejutan.