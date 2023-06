Kontingen IAIN SAS Babel Ikuti Memeriahkan Parade Peserta Putaran Final OASE PTKI II

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Kontingen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung mengikuti parade kontingen dalam pembukaan Olimpiade Agama, Sains, dan Riset Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (OASE PTKI) 2023 yang diselenggarakan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Rabu pagi (14/06/2023).

Pembukaan tersebut dilaksanakan di Auditorium Harun Nasution kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Kontingen IAIN SAS Bangka Belitung dalam parade tersebut mengenakan jaket kontingen dengan kombinasi Abu-Abu berjumlah 9 orang serta beberapa official dan pendamping.

Kegiatan tersebut akan berlangsung dari tanggal 13 hingga 17 Juni 2023, dan mengangkat tema “Buliding Moderate and Innovatif Generation too Reach Out SDGs”. lima cabang finalis IAIN SAS Babel OASE II PTKI Se-indonesia yaitu :

- Cabang Lomba Sosial Keagamaan yang diwakili oleh Meylani dan Naufal Lisanul Haq

- Cabang Lomba Debat Bahasa Arab yang diwakili oleh Adit Aryudi dan Safi’e

- Cabang Lomba Fahmil Qur’an diwakili oleh Aisya., Fauziyah dan Arita Wafiq Hazizah

- Cabang Lomba Da`I Putra di wakili oleh Naufal Lisanul Haq

- Cabang Lomba Da`I Putri diwakili oleh Tosa Ilmika

Sementara itu, seusai upacara pembukaan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. H. Muh Misdar, M.Ag yang mendampingi langsung anggota kontingennya mengatakan bahwa pada OASE kali ini mengatakan berterima kasih kepada para finalis yang telah bekerja keras menempuh proses hingga ke babak final.

“Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada mahasiswa yang telah berjuang sehingga dapat mencapai babak final ini. Semoga dapat memperoleh prestasi yang kita harapkan,” pungkasnya.

Pembukaan OASE diikuti oleh semua Kontingen peserta lomba yang lolos ke babak final. Selain itu juga dihadiri oleh langsung Rektor IAIN SAS Bangka Belitung Dr. Irawan, M.SI dan Wakil Rektor III Dr. H. Muh Misdar, M.Ag, Kepala Biro Auak Drs. H. Eramli Jantan Abdullah, M.M dan Ajang nasional ini dihadiri oleh Menteri Agama Republik Indonesia, Yaqut Cholil Qoumas, Wakil Menteri Agama RI, Dr. H. Zainut Tauhid Sa’adi, M.Si, Walikota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie, Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Prof. Dr. Ali Ramdhani, STP., MT., serta para Rektor Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN). (*)