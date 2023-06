Live Streaming dan Jadwal Pertandingan Indonesia Open 2023 15 Juni 2023, 13 Wakil Siap Bertarung

BANGKAPOS.COM- Inilah jadwal pertandingan Indonesia Open 2023 yang digelar di Istora, Jakarta, Kamis (15/6/2023).

Sebelumnya, beberapa wakil Indonesia memastikan tiket 16 besar Indonesia Open 2023 setelah mendapat hasil mengesankan pada babak sebelumnya.

Diketahui Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan dan Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan.

Dua tunggal putra andalan juga lolos, yakni Anthony Sinisuka Ginting dan Jonatan Christie merupakan nama-nama yang ikut menyusul lolos.

Adapun jadwal pertandingan untuk hari ini di antaranya Jojo yang akan berjumpa wakil Prancis yaitu Toma Popov di sektor tunggal putra. Putri Kusuma Wardani ditatang tunggal putri andalan Jepang, Akane Yamaguchi.

Pertandingan menarik adalah duel antara sesama wakil Indonesia di nomor ganda putra, Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan melawan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan.

Pada pertandingan hari ini 13 wakil Indonesia siap berjibaku merebut tiket 16 besar.

Yuk simak jadwal lengkap babak 16 Indonesia Open 2023 berikut ini.



Jadwal Pertandingan Indonesia Open 2023 15 Juni 2023



Tunggal Putra

Pukul: 12.30 WIB – Jonatan Cristie Vs Toma Popov (Prancis)

Pukul: 13.30 WIB – Anthony Sinisuka Ginting Vs Priyanshu Rajawat (India)

Tunggal Putri

Pukul: 11.00 WIB – Putri Kusuma Wardani Vs Akane Yamaguchi (Jepang)

Ganda Putra

Pukul:13.00 WIB – Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto Vs X. Ren/Q. Tan (China)

Pukul: 13.00 WIB – Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin Vs Y.S. Ong/E. Y. Teo (Malaysia)

Pukul: 15.00 WIB – Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan Vs Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan

Ganda Putri

Pukul: 11.30 WIB - Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi Vs Y.F. Jia/Q.C. Chen (China)

Pukul: 13.30 WIB – Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Vs C. Choi/J. Wu (Kanada)

Pukul: 13.40 WIB – Meilysa Trias Puspitasari/Rachel Allessya Rose Vs S.X. Zhang/Y. Zheng (China)

Ganda Campuran

Pukul: 09.10 WIB – Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati Vs M. Thyrri/A. Magelund (Denmark)

Pukul: 09.30 WIB – Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti Vs Y.S. Tse/C.M. Tang (China Taipei)

Pukul: 10.30 WIB – Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari Vs K. M. Tan/P. J. Lai (Malaysia)

Live streaming Indonesia Open 2023 15 Juni 2023

https://www.rctiplus.com/tv/inews