Prediksi Skor Jepang vs El Salvador di Laga Persahabatan, Head to Head, Link Live Score Sore Ini

(AFP/ANDREJ ISAKOVIC)

Penyerang Jepang, Daizen Maeda merayakan gol pertama dalam pertandingan Jepang vs Kroasia di babak 16 besar Piala Dunia 2022 Qatar. Prediksi akor Jepang vs El Salvador di laga persahabatan, head to head, link live score sore ini pukul 17.10 WIB.