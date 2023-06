(Ina Fassbender / AFP)

Penyerang Jerman Niclas Fuellkrug mencetak gol pertama timnya selama pertandingan sepak bola Grup E Piala Dunia 2022 Qatar antara Spanyol dan Jerman. Prediksi skor Polandia vs Jerman di FIFA Matchday, head to head, line up dan link live score.