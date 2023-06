Selamat! Song Joong Ki Kini Resmi Jadi Ayah, Anaknya Laki-laki Lahir di Roma

BANGKAPOS.COM - Kabar bahagia datang dari aktor Korea Selatan, Song Joong Ki. Ia baru saja menyandang status ayah usai anak pertamanya lahir.

Kabar ini dibagikan Joong Ki di fancafe resminya.Ia mengunggah foto tangan mungil anaknya yang berjenis kelamin laki-laki sedang memegang jarinya.

Saat ini Song Joong Ki tengah berada di Roma, menemani istri dan buah hatinya. Kota tersebut merupakan kampung halaman Katy Louise Saunders.

“Hai, ini Joong-ki. Saya bertanya-tanya bagaimana keadaan semua orang? Seperti yang kalian ketahui, saya menyelesaikan syuting film My Name is Loh Ki Wan di Hungaria.

Saya merasa terhormat pergi ke Cannes dengan film Hwaran. Saya masih sangat senang karena setiap momen festival terasa seperti mimpi.

Saya ingin memberi tahu Anda satu mimpi lagi, ini adalah berita, jadi saya datang untuk menyapa.

"Saya di Italia sekarang. Saya akhirnya melahirkan bayi saya di sini di Roma, kampung halaman istri saya.

Song Joong Ki dan istrinya, Katy Louise Saunders (Twitter)

Dia anak yang sehat. Bayi dan ibunya, mereka sangat sehat dan saya merawat keluarga saya dengan hati yang bersyukur. Impian terbesar saya adalah memiliki keluarga yang bahagia. Itu adalah hadiah paling berharga bagi kami sebagai pasangan. Berkat dukungan Anda, hari yang luar biasa ini telah hadir dalam hidup kami. Terima kasih." tulis Joong Ki.

Song Joong Ki berterima kasih kepada para penggemarnya yang selalu memberikan cinta mereka yang tulus dan tidak berubah. Ia pun berharap ada kebahagiaan besar dalam hidup para penggemarnya.

Sebagai informasi, Song Joong Ki dan Katy Louise Saunders mendaftarkan pernikahan mereka secara hukum pada 30 Januari 2023.

Song Joong-ki mengonfirmasi hubungannya dengan warga Inggris Katy pada Desember 2022.

Setelah itu, bintang Reborn Rich itu mengumumkan pernikahannya dengan Katy Louise Saunders. Saat itulah dia berbagi berita tentang Saunders yang sedang mengandung anak pertama mereka.

Superstar Korea ini awalnya berhati-hati tentang hubungannya dengan warga Inggris dan mengungkapkan bahwa mereka berkencan saat mempromosikan serial drama fantasi di Singapura pada bulan yang sama.

Pria berusia 37 tahun, yang menjadi idola banyak penggemar K-drama , telah menulis surat yang tulus mengumumkan pernikahannya di halaman penggemar resminya.