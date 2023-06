Alasan Film Spider-Man: Across the Spider-Verse Dilarang Tayang di Timur Tengah, Indonesia Gimana?

Spider-Man: Across the Spider-Verse (2023)

BANGKAPOS.COM - Negara di wilayah Timur Tengah seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA) melarang penayangan film Spider-Man: Across the Spider-Verse.

Adapun film ini sudah tayang di Indonesia sejak 31 Mei 2023 lalu. Di beberapa bioskop film ini bahkan sudah turun penayangan.

Lantas mengapa film Spider-Man: Across the Spider-Verse dilarang tayang? Dilansir dari Media UEA, Penayangan film rencananya bakal rilis pada perayaan hari libur Idul Adha itu.

"Kantor Regulasi Media mengumumkan bahwa film animasi Lightyear, yang dijadwalkan akan dirilis pada tanggal 16 Juni, tidak memiliki lisensi untuk pemutaran publik di seluruh bioskop di UEA, karena melanggar standar konten media di negara tersebut," tulisnya melalui laman media sosial resmi.

Dilansir dari Newsweek, beberapa negara di Timur Tengah juga mulai menghentikan iklan film tersebut, mulai dari Arab Saudi, Qatar, Kuwait, Oman, dan Bahrain.

Film Spider-Man: Across the Spider-Verse merupakan sekuel dari Spider-Man: Into the Spider-Verse yang tayang pada 2018 dan menjadi trilogi dari film animasi Spider-Man.

Secara internasional, film yang disutradarai oleh Joaqum Dos Santos, Kemp Powers, dan Justin K. Thompson ini menjadi film superhero yang paling diterima dalam sejarah.

Di IMDb, film tersebut mendapat peringkat 9,1 dengan lebih dari 110.000 suara dan mendapat Certified Fresh senilai 96 persen.

Alasan pelarangan Spider-Man: Across the Spider-Verse Dilansir dari Esquire Middle East, Dewan Media UEA, alasan pelarangan Spider-Man: Across the Spider-Verse lantaran film tersebut tidak lolos sensor.

UEA telah menetapkan pedoman nasional untuk konten media yang dilarang beredar di negaranya.

Beberapa hal yang tercantum adalah pedoman untuk tidak menyinggung keyakinan Islam, menghormati budaya, dan warisan UEA.

Sementara itu beberapa adegan di dalam film Spider-Man: Across the Spider-Verse dinilai bertentangan dengan kebiasaan dan nilai-nilai lokal, terutama untuk film- film yang ditujukan kepada anak-anak.

Dikutip dari Times Now News, tidak dijelaskan secara jelas adegan apa yang tidak lolos sensor tersebut.

Namun, penggemar berspekulasi, larangan penayangan Spider-Man: Across the Spider-Verse karena film tersebut memasukkan bendera pro-transgender secara singkat.