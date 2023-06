PT Jagorawi Motor Bangka Resmi Luncurkan New XL7 Hybrid, Penuhi Kebutuhan SUV Ramah Lingkungan 

PT. Jagorawi Motor Bangka hari ini, Sabtu (17/6/2023) resmi meluncurkan New XL7 Hybrid yang mengusung tagline "New Energy to Move Further" di Bangka Belitung

Sebelumnya New XL7 Hybrid ini sudah terlebih dulu diluncurkan oleh PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) pada tanggal 15 Juni 2023 kemarin.

New XL7 Hybrid yang mengusung tagline "New Energy to Move Further" di Bangka Belitung sebagai inisiasi kehadirannya di seluruh jaringan Suzuki secara Nasional.

Semangat dan sentuhan baru yang dibawa oleh New XL7 Hybrid menandai keberadaannya sebagai SUV 7 penumpang ramah lingkungan dengan teknologi hybrid pertama di kelasnya.

New XL7 Hybrid ini adalah wujud kesinambungan Suzuki akan kontribusi terhadap dunia yang berkelanjutan.

New XL7 Hybrid tetap mengusung desain SUV yang gagah dan fungsional untuk keluarga, dan saat ini Suzuki menggabungkan kelebihan-kelebihan yang sudah ada di XL7 dengan penambahan teknologi SHVS yang ramah lingkungan.

PT Jagorawi Motor Bangka juga sempat mengajak rekan-rekan media untuk mencoba langsung sensasi mengendarai New XL7 Hybrid ini, berkeliling Kota Pangkalpinang hingga lokasi wisata jembatan Emas.

Fleet Business dan Sales Support Perwakilan dari PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) Sukma Dewi menyebut, New XL7 Hybrid ini merupakan aktualisasi komitmen dari Suzuki yang berupaya memenuhi kebutuhan akan SUV ramah lingkungan untuk mobilitas keluarga modern sehari-hari.

"Suzuki telah memperkenalkan XL7 sejak tahun 2020 dan langsung menerima sambutan yang hangat di publik Indonesia, hingga menjadi salah satu unggulan Suzuki hingga saat ini. Suzuki terus menghadirkan berbagai inovasi untuk menghadirkan produk dan layanan yang lebih baik untuk mendukung kebutuhan sehari-hari pelangan. Seperti yang kami lakukan saat ini," sebut Sukma Dewi kepada awak media, Sabtu (17/6/2023).

Menurutnya, penggunaan teknologi SHVS menjadikan New XL7 Hybrid sebagai pelopor SUV 7 penumpang di kelasnya yang menggunakan teknologi hybrid.

Keluarga Indonesia bisa segera merasakan pengalaman baru berpetualang bersama New XL7 Hybrid sekaligus berkontribusi positif terhadap lingkungan.

"Daya tarik yang terdapat pada New XL7 Hybrid meliputi sejumlah pembaruan pada sektor dapur pacu, tampilan eksterior, kelengkapan interior serta fitur keselamatan. Saat ini, New XL7 Hybrid menggunakan mesin K15B yang dipadukan dengan teknologi Smart Hybrid Vehicle by Suzuki (SHVS) yang lebih ramah lingkungan dan efisien," tuturnya.

General Manager PT Jagorawi motor Hendra menyebut, tampilan sebagai SUV pun semakin tegas dengan sejumlah pembaruan pada sisi eksterior, antara lain seperti new front grill design yang kini mendapatkan sentuhan black color dan new black wheel sehingga lebih gagah.

Tak hanya itu, kata Hendra, melengkapi hal tersebut New XL7 Hybrid juga mendapatkan new tailgate garnish chrome, new short pole antenna, new hybrid emblem dan new two-tone body color.