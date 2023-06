Bukan Sekedar Menjual, Disperindagkop UKM Bangka Tengah Tegaskan Pentingnya Pemasaran Digital

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (DisperindagkopUKM) Bangka Tengah telah melakukan berbagai upaya dalam memasarkan produk pelaku UMKM.

Satu di antaranya dengan rutin mengikuti berbagai pameran yang menampilkan produk UMKM berupa food (makanan) atau non-food.

Menurut Ali Imron, Kepala DisperindagkopUKM Bangka Tengah, produk food yang biasanya dipamerkan yakni yang berbahan olahan ikan dan hasil laut lainnya.

"Sedangkan non-food yakni seperti kopiah resam serta kerajinan lainnya buatan pengrajin di Bangka Tengah," kata Ali, Senin (19/6/2023).

Lebih lanjut, upaya lainnya yang dilakukan untuk mengenalkan UMKM Bangka Tengah adalah dengan memperbaiki kualitas kemasan produk, memfasilitasi sertifikasi halal dan membuat sistem pemasaran secara luas.

Menurutnya, ketiga hal tersebut dinilai sangat penting untuk menarik minat masyarakat atau pembeli. Dia juga menekankan tentang pentingnya pemasaran dengan menggunakan sistem digital.

"Kalau acara-acara pameran di luar Bangka Tengah itu, biasanya kita cuma bisa menampilkan 10 produk. Memang terbatas, padahal jumlah pelaku UMKM kita di Bangka Tengah ada 24.000 lebih," terangnya.

Oleh karena itu, dia menyampaikan tentang pentingnya digital marketing sebagai suatu bentuk promosi atau pemasaran produk melalui media digital.

Tujuannya untuk menjangkau konsumen atau pembeli sebanyak-banyak dengan cara yang lebih efektif, relevan dan efisien.

Kendati demikian, Aku mengaku bahwa di Bangka Tengah masih kekurangan SDM yang memiliki mindset pentingnya memegang peranan pemasaran.

"Mereka (pelaku UMKM-red) prinsipnya hanya menjual, bukan memasarkan. Maka dari itu pelaku usaha sedang kita ajarkan memasarkan secara digital," tuturnya.

Lebih lanjut, Ali berkata bahwa Bangka Tengah membutuhkan rumah produksi yang memadai jika ingin ikut andil dalam ekspansi pasar ekspor produk makanan.

"Kita punya banyak produk makanan yang sebenarnya bisa diperkenalkan hingga luar negeri, salah satunya kretek. Namun untuk ekpansi sampai ekspor ini, kita harus pilah dan pilih," terangnya.

Kata Ali, pilah dan pilih yang dimaksud disini adalah terkait proses produksi dimana harus jelas semuanya, mulai dari bahan baku, pengolahan, pengemasan yang harus dilakukan di rumah produksi.

Menurutnya itu menjadi hal yang sangat penting lantaran orang luar negeri akan mencari tau terlebih dahulu proses membuat suatu produk sebelum membelinya.

Di lain sisi, Ali juga meminta pelaku UMKM untuk terus berinovasi, menguasai dunia pemasaran digital dan saling kolaborasi satu sama lain.

"Karena kalau mau maju, maka pelaku UMKM itu harus menerapakan prinsip Go Digital, Go Inovasi dan Go Kolaborasi," imbuhnya.

(Bangkapos.com/Arya Bima Mahendra)