Pertama di Pulau Bangka, Shih Hua Course Gelar Chinese Bridge – Hanyu Qiao

BANGKAPOS.COM, BANGKA- Chinese Bridge - Hanyu Qiao pertama yang diadakan di Pangkalpinang – Bangka oleh Shih Hua Course bertujuan untuk meningkatkan kemampuan bahasa mandarin anak-anak dan motivasi anak-anak dalam belajar bahasa mandarin.

Acara ini juga sekaligus merayakan HUT-4 Shih Hua Course Pangkalpinang.

Shih Hua Course adalah salah satu usaha dibawah naungan PT. Serikat Harapan Bangsa.

Bertepatan dengan hari minggu tanggal 18 juni 2023 di Transmart Pangkapinang, Shih Hua Course mengadakan Lomba Pidato Bahasa Mandarin yang diikuti oleh siswa-siswi dari berbagai jenjang dan sekolah.

Peserta Lomba Pidato Bahasa Mandarin oleh Shih Hua Course (istimewa)

Kategori yang dilombakan terdiri dari My Dream, My Hero, My Best History dan Chinese Culture, dan dari lomba ini dipilih Best Articulation, Best Mandarin Tones, Best Performance, Best Speech dan Best Improvisation untuk setiap kategorinya.

sertifikat kepada setiap guru-guru yang sudah berkontribusi (istimewa)

Selain itu, Dalam acara ini Shih Hua Course juga memberikan sertifikat kepada setiap guru-guru yang sudah berkontribusi dalam mengajar anak-anak didik dengan sepenuh hati.