Aktif Menyampaikan Informasi Publik, Dirut PLN Jadi Pemimpin Terpopuler di Media Online 2023

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo dianugerahi sebagai pemimpin terpopuler di media pemberitaan online dalam penghargaan The 1st Indonesia Government Public Relation (GPR) Awards (IGA) 2023 yang digelar Humas Indonesia. Penghargaan ini diberikan untuk Sub Kategori Direktur Utama BUMN Non-Tbk atas kepemimpinannya yang aktif dalam memberikan berbagai informasi publik terkait pelayanan PLN.

Founder dan CEO Humas Indonesia Asmono Wikan menyampaikan, kompetisi ini hadir untuk mengapresiasi sekaligus menilai praktik kinerja humas pemerintah.

Dalam hal ini, ia melihat ada fase yang belum tuntas yaitu pendalaman program dan sosok humas yang menjadi motor penggerak instansi pemerintah.

“Selamat kepada PLN, semoga terus bisa menginspirasi dan bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami ingin humas pemerintah betul-betul berdampak untuk publik dan masyarakat," ungkap Asmono.

Ia memaparkan IGA 2023 membagi penghargaan menjadi tiga kategori; Humas Pemerintah Terbaik, Lembaga Humas Pemerintah Terbaik, dan Program Kehumasan Pemerintah Terbaik.

Ia berharap kehadiran IGA 2023 dapat menjadi wadah bagi GPR dari berbagai lintas instansi untuk berdiskusi dan berkolaborasi guna menciptakan inovasi di bidang kehumasan.

“IGA 2023 mengukur seluruh aspek kinerja dengan indikator ilmiah. Karena Humas menjadi perwakilan pemerintah untuk menyampaikan segala bentuk informasi kinerja dan program pemerintah secara kredibel dan akuntabel kepada masyarakat,” katanya.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengaku penghargaan ini sebenarnya salah alamat, yang seharusnya menerima adalah seluruh awak media yang turut mengawal dan memberitakan transformasi PLN dalam tiga tahun terakhir.

Ia pun menyampaikan ucapan terima kasihnya atas antusiasme yang tinggi dari para awak media.

“Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada rekan-rekan media di seantero negeri atas perhatian besar para awak media pada transformasi PLN dari tahun 2020. Hal ini adalah cambuk bagi PLN agar prestasi yang sudah ditorehkan ini bisa lebih diperkuat dan diperkokoh sehingga PLN ke depan semakin lincah,” ungkap Darmawan.

Darmawan mengatakan, kepuasan pelanggan PLN meningkat berkat sistem pelayanan pelanggan yang semakin mudah, cepat dan terintegrasi melalui Super Apps PLN Mobile. Aplikasi yang sudah diunduh lebih dari 39 juta pengguna ini dilengkapi berbagai fitur mulai dari layanan pasang baru, tambah daya, dan pengaduan pelanggan yang terintegrasi.

“Dulu, tidak ada ruang komunikasi antara PLN dan pelanggan. Pelanggan bingung mengeluh ke mana. Kalau telepon, tidak jelas tindaklanjutnya. Sekarang, kita sediakan ruang komunikasi dalam sistem digital. Pelanggan tinggal melaporkan melalui PLN Mobile sehingga respons petugas jadi lebih cepat,” pungkas Darmawan.

Lebih lanjut Darmawan mengatakan, di era disrupsi teknologi seperti sekarang praktisi humas mau tidak mau harus berevolusi. Humas perlu menjadi spons yang menyerap pengetahuan dan strategi baru agar pelayanan pada publik dan pelanggan terus meningkat.

"Ini adalah bentuk pengakuan dan apresiasi untuk seluruh insan PLN yang sudah bekerja _all out_ dan sangat kompak untuk membawa PLN menjadi perusahaan energi masa depan. Ini menjadi dorongan kami untuk selalu memberikan layanan terbaik bagi masyarakat Indonesia," kata Darmawan.

Selain itu, dalam acara ini PLN Group turut meraih 2 penghargaan melalui Direktur Utama PT PLN Indonesia Comnets Plus (Icon Plus) Ari Rahmat Indra Cahyadi pada kategori yang sama untuk Sub Kategori Direktur Utama Anak Usaha BUMN dan PT PLN Indonesia Comnets Plus (Icon Plus) untuk Kategori Lembaga Humas Pemerintah Terbaik Sub Kategori Badan Usaha (Gold).

