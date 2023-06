Bank Sumsel Babel Raih Penghargaan Layanan Terbaik se-Indonesia Tahun 2023

BANGKAPOS.COM, JAKARTA - Sebagai bank kebanggaan masyarakat Sumsel dan Babel, Bank Sumsel Babel sejalan mempunyai visi untuk menjadi bank terkemuka dan terpercaya dengan kinerja unggul berbasis layanan digital.

Terbukti, Bank Sumsel Babel pada tahun ini kembali berhasil memboyong penghargaan paling bergengsi di bidang layanan operasional perbankan pada 20th Infobank-MRI Banking Service Excelence Awards 2022 yang dihelat di Shangri-La Hotel Jakarta, Selasa (20/6/2023).

Pada perhelatan bergengsi ini, berkat ketulusan dalam melayani Nasabahnya, Bank Sumsel Babel berhasil meraih beberapa penghargaan dibidang pelayanan operasional perbankan se-Indonesia.

Penghargaan tersebut antara lain Platinum Recognition – 10 Consecutive Years in Service Excellence, 1st Best Service Excellence, 1st Best Walk in Channel & Digital Channel in Service Excellence, 1st Best Walk In Channel in Service Excellence, The 1st Best Customer Service, The 1st Best Teller, The 1st Best Convenient Branch Experience, The 1st Best Internet Banking, The 2nd Best Opening Account Via Mobile App, The 2nd Best Sms Banking dan berhasil menyabet The Best Overall Performance Kategori Bank Pembangunan Daerah Se-Indonesia.

Penghargaan bergengsi ini diterima langsung oleh Direktur Utama Bank Sumsel Babel Achmad Syamsudin didampingi Direktur Operasinal merangkap Direktur UUS Oktiandi, Pemimpin Divisi Sekretaris Perusahaan Moch. Robi Hakim, Pemimpin Divisi Operasional dan Pelayanan John Isman, Pemimpin Divisi Pengembangan Produk dan Pemasaran Ahmad Azhari, Pemimpin Bank Sumsel Babel Cabang Jakarta Deco Ronal Rapianto dan Pemimpin Bagian Divisi Operasional dan Pelayanan Linpatralisda.

“Prestasi ini merupakan hasil dari seluruh BSB NIAN yang sangat membanggakan bagi kami dan tentunya memacu kami untuk memberikan layanan terbaik sepenuh hati untuk seluruh Nasabah,” kata Direktur Utama Bank Sumsel Babel Achmad Syamsudin.

“Kami juga menghaturkan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada shareholders dan stakeholders atas dukungan penuh kepada Bank kebanggaan wong Sumsel dan Babel,” kata Achmad Syamsudin. (adv)