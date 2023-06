Chat Ancaman Jeje Govinda Akan Ceraikan Syahnaz Apabila Masih Selingkuh dengan Rendy Kjaernet

BANGKAPOS.COM---Dugaan perselingkuhan Syahnaz Sadiqah dengan Rendy Kjaernet tidak hanya diketahui oleh Lady Nayoan, tetapi juga sudah diketahui oleh Jeje Govinda.

Bahkan suami dari adik Raffi Ahmad tersebut, mengancam akan menceraikan Syahnaz tampa memberikan hak asuh anak.

Hal ini diungkap istri Rendy Kjaernett, Lady Nayoan seperti dalam unggahan Instagramnya.

"Ka Lady, maaf bru bales whatsap kakak skarang, jujur aku dr kmrn bingung harus bilang apa harus ngomong apa. aku malu banget ternyat aku ga bsa pegang omongan aku yang waktu itu ke kakak. aku udh block watsap, instagram, nomer tlf, aplikasi gojek di hp aku udh apus depan jeje. setelah aku block kmarin aku udh ga ada kontakan sma rendy. jeje juga udah bener2 wanti2 aku banget jgn sampe kejadian lagi, dan aku gamau itu terjadi. maaf ka aku ga mikir panjang, ga mikir dampaknya bsa jadi kaya gini. skali lagi aku bener2 minta maaf."

"Jeje udah bilang kl sampe keulang lagi kita bakal pisah dan dia bawa zayn zuney. aku gamau itu terjadi kak," ujar Syahnaz Sadiqah.

Ada sejumlah tangkapan layar yang diunggah oleh Lady Nayoan.

Unggahan Instagram Story Lady Nayoan soal perselingkuhan Rendy Kjaernett dan Syahnaz Sadiqah (Instagram/@ladynayoan)

Dari unggahan tersebut, terlihat jika Syahnaz Sadiqah memanggil Rendy Kjaernett dengan sebutan suami.

Sementara itu, aktor FTV itu memanggil istri kepada adik Raffi Ahmad itu.

Dugaan perselingkuhan Syahnaz dan Rendy Ini ternyata sudah berulang kali tepergok.

Bahkan keduanya tak segan untuk saling kencan bertemu.

Parahnya keduanya nekat bertemu di rumah Syahnaz ketika Jeje Govinda ke London.

"Good ninght istri aku, aku sayang banget banget banget sama kamu yang, sayang cintaku istriku, bobonya yg enak ya sayang, mimpiin aku sayang, besok ketemu lagi yang sayangku, istri aku, beso aku bangun langsung kabarin kamu ya sayang, tungguin aku ya sayang, aku cinta mati sama kamu yang, love you so much istri aku, muuuuuach," tulis Rendy Kjaernett untuk Syhanaz.

Karena tidak ingin hubungan terlarang itu terus berlanjut, Jeje Govinda berupaya menganti nomor Syahnaz.

Bahkan ternyata, Rendy Kjaernett nekat datang ke rumah Syahnaz saat Jeje Govinda di London.