Jelang Idul Adha, Harga Komodoti Bumbu Dapur Mulai Merangkak Naik di Pasar Pangkalpinang

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Jelang Perayaan Idul Adha, harga beberapa komoditi bumbu dapur di Pasar Pembangunan Pangkalpinang mulai merangkak naik, Rabu (21/6/2023).

Kenaikan harga ini diakui para pedagang mulai terjadi sejak dua hari terakhir, dengan rentang kenaikan per komoditi mulai Rp2 ribu hingga Rp10 ribu per kilogram.

Harga bumbu dapur seperti bawang putih yang sebelumnya Rp36 ribu per kilo naik menjadi Rp40 ribu, bawang merah dari Rp45 ribu per kilo menjadi Rp48 ribu, cabai kecil dari Rp50 ribu menjadi Rp60 ribu, kentang Rp18 ribu per kilo dan tomat Rp15 ribu per kilo.

"Biasa momen jelang hari raya sudah ada kenaikan harga sejak dua hari terakhir dan kenaikan ini tidak signifikan," ungkap Bang Jo Pedagang Bumbu Dapur di Pasar Pembangunan Pangkalpinang kepada Bangkapos.com, Rabu (21/6/2023).

Bang Jo menuturkan, permintaan komoditi bumbu dapur pada momen hari lebaran yang cukup tinggi memang kerap menjadi penyebab harga naik. Namun ia menyebut stok komoditi bumbu dapur saat ini aman.

"Permintaan Idul Adha untuk bumbu dapur biasnaya lebih banyak dari Idul Fitri, bisa jadi mungkin kan ada jatah hewan kurban jadi mereka stok beli bumbu dapur. Biasnaya kurang lebih sehari terjual cabai 100 kg dan bawang 4 karung," kata Bang Jo.

Dia memprediksi daya beli masyarakat ini akan meningkat pada H-3 jelang hari raya Idul Adha.

"Sekarang yang beli baru sedikit, biasanya mulai ada geliat ramai ini mendekati hari H, mungkin mulai Minggu ini sudah ramai," ucapnya.

Senada, pedagang bumbu dapur di Pasar pembangunan Kota Pangkalpinang Erwandi menyebut harga beberapa komoditi bumbu dapur ini sudah terjadi kenaikan.

"Ada kenaikan harga untuk cabai dan bawang dikisaran Rp5 ribu sampai Rp10 ribu. Dan untuk penyebab kenaikan ini sendiri kurang tau,"ujar Erwandi 

Dia menyebut minat pembeli akan bumbu dapur saat ini menurun, namun diprediksi akan ada kenaikan memasuki H-3 jelang lebaran Idul Adha.

"Sekarang sepi yang belanja paling sehari kaya cabai dan bawang itu 10 kilo, nah biasanya mendekati momen lebaran dan acara besar baru daya beli ini naik," tuturnya.

(Bangkapos.com/Sela Agustika)