Jelang Libur Sekolah dan Idul Adha, Pergerakan Penumpang di Bandara Depati Amir Meningkat

BANGKAPOS.COM,BANGKA -- PT Angkasa Pura (AP) II selaku pengelola Bandara Depati Amir Pangkalpinang mencatat jumlah penumpang penerbangan meningkat hingga 20 persen menjelang libur sekolah dan Idul Adha.

Manager Of Airport Operation dan Service Bandara Depati Amir, Erwin Adiyasha mengungkapkan, Per tanggal 16 juni 2023, jumlah penumpang tercatat sebanyak 4.200 orang per hari.

Erwin juga mempredisi, pelaku perjalanan menggunakan transportasi udara ini akan meningkat dengan adanya hari besar cuti bersama dan libur sekolah.

"Untuk saat ini dari maskapai belum ada yang melakukan pengajuan extra flight. Tapi saat ini Jumlah pax mengalami peningkatan di 20 persen. Tentunya adanya hari besar yang bersamaan, kami prediksi jumlah pelaku perjalanan menggunakan transportasi udara ini akan meningkat," ungkap Erwin kepada Bangkapos.com, Rabu (21/6/2023).

Erwin menyebut, rute atau tujuan penumpang saat ini didominasi dari Jakarta - Pangkalpinang ataupun sebaliknya Pangkalpinang Jakarta.

Pantauan Bangkapos.com di aplikasi online Tiket.com Rabu (21/6/2023) harga tiket pesawat Jakarta - Pangkalpinang atau Pangkalpinang - Jakarta ini sudah mulai terjadi kenaikan.

Sebelumnya harga tertinggi kedua rute tersebut hanya di Rp700 ribu kini bertengger di kisaran Rp950 ribu hingga Rp1 jutaan.

(Bangkapos.com/Sela Agustika)