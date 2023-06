Lady Nayoan Ungkap Tato Gambar Wanita di Punggung Rendy Kjaernett, Sebut Wajah Syahnaz Sadiqah 

BANGKAPOS.COM- Istri sah Rendy Kjaernett, Lady Nayoan membombardir Instagram Storynya dengan bukti dugaan per selingkuhan sang suami bersama Syahnaz Sadiqah.

Diketahui baru-baru ini warganet dihebohkan dengan unggahan Lady Nayoan yang menuding per selingkuhan Rendy dan Syahnaz.

Sejumlah chat mesra keduanya bahkan telah dibongkar Lady Nayoan, tak terkecuali sebuah foto tato di punggung Rendy Kjaernett.

Dalam unggahan tersebut, tampak sebuah tato besar bergambar wajah seorang wanita terpatri di punggung Rendy.

Tato wanita itu berwarna-warni

Tanpa segan Lady Nayoan menyebut foto tato wanita itu adalah wajah Syahnaz Sadiqah.

"Belum puas anda, suami saya sampai tato wajah anda di badannya. Walaupun katanya sebenarnya hanya karena balasan kemarahan saya laporin KDRT psikis pada Januari 2023 lalu," tulis Lady Nayoan di Instagramnya @ladynayoan, Selasa (21/06/2023(.

Dikatakan Lady, suaminya menggambar tato tersebut sebagai wujud kekesalannya karena pernah dilaporkan melakukan tindak kekerasan psikis.

Lady melaporkan Rendy karena ia menemukan bukti percakapan mesra suaminya itu dengan Syahnaz Sadiqah di aplikasi ojek online.

Dalam chat mesra itu, Rendy dan Syahnaz saling memanggil dengan panggilan sayang ' istriku' dan 'suamiku'.

Keduanya tak segan saling melempar dan mengakui perasaan sayang satu sama lain.

Profil Rendy Kjaernett, Aktor yang Selingkuh dengan Syahnaz Sadiqah,Isi Chatnya Dibongkar Sang Istri (Kolase Instagram)

Chat mesra keduanya pun dilakukan melalui fitur chat aplikasi ojek online.

"Sayang, goodnight ya cintaku, seneng banget ketemu ayang terus. Aku sayang sama kamu ayang. Dadah suami aku. Love you so much," tulis wanita diduga Syahnaz.

Membalas ucapan itu, sang pria yang diduga Rendy pun membalas hal serupa.