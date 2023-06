Rayakan Ulang Tahun Sweet Seventeen, Gema Vyandra Dapat Kejutan Manis Motor Mahal dari Orangtuanya,

BANGKAPOS.COM -- Pemain sinetron Gema Vyandra Avanya mendapat kejutan manis dari sang mama yang akrab disapanya dengan panggilan Unay dan sang papa pada perayaan ulang tahun ke 17-nya, pada tanggal 31 Mei lalu di Resto Ifong, Jakarta.

Pemeran Edo dalam sinetron Dari Jendela SMP ini mendapatkan kado istimewa berupa satu unit motor.

Motor ZX-25 R Kawazaki yang menjadi kado istimewa untuk Gema diakui Unay-nya merupakan motor impian Gema yang sudah lama diidam-idamkannya.

Irvianti Sudirman bersama suaminya Aspian Maryadi sengaja menyembunyikan motor tersebut agar tidak ketahuan Gema dan memberikan kejutan buat putra cintanya tepat di usia ke 17 tahun.

"Saya berdua sama papanya rencana mau surprise dia mau kasih motor. Ini dia motornya," ungkap Irvianti memperlihatkan motor idaman Gema yang menjadi hadiah ulang tahun ke 17.

Diakui sang mamanya selama tiga bulan ini Gema sengaja tidak diberikan kendaraan dan terakhir motor Vespa miliknya dijual.

Bertepatan di ultah sweet seventeen ini Gema mendapatkan motor terbaru idamannya.

Perayaan ulang tahun ke 17 Gema ini juga sekaligus menjadi ajang reuni para pemain Sinetron Dari Jendela SMP.

Aktris cantik Aqeela Calista pemeran utama dalam Sinetron Dari Jendela SMP menyampaikan langsung ucapan ulang tahun kepada Gema.

"Aku dateng ke ulang tahunnya Gema, ku ucapin selamat ulang, semoga panjang umur sehat selalu, must all the best," ucap Aqeela yang langsung menyanyikan lagu selamat ulang tahun spesial untuk Gema.

Ia juga mendapat ucapan selamat ulang tahun dari Ratu temannya yang sudah mengenal Gema sejak kecil.

Di momen ulang tahun ke 17 tahunnya, Gema bersyukur dan merasa senang dengan kehadiran teman-temannya.

"Hari ini adalah ulang tahun gua yang ke 17 yo harus di ini underline 17 legal, asyekkk. Gue seneng banget," ungkap Gema tersenyum.

Pada momen spesial ini Gema menyuapi kue ulang tahun buat Unay dan papa tercintanya.

Seketika kejutan diberikan, Gema tak menyangka mendapatkan kado indah dari orangtuanya.

Dengan mata tertutup ia terkejut ketika membuka mata melihat satu unit motor idamannya.

"Wow nggak nyangka aja bisa sampe di umur 17 yang namanya umur kita nggak tahu. Senang sih apalagi di sweet seventeen ini udah legal. Dari yang gue pelajarin dulu kalo gue minta sesuatu ke nyokap gue berharap banget, itu kebanyakan ngak terkabulkan. Jadi untuk kali ini gue minta nyokap gue bilang ya udah dibeliin alhamdulillah," kata Gema senang.

Satu pesan Unay-nya buat aktor asal Bangka Belitung ini agar tidak kebut-kebutan dan motor hadiah ulang tahun itu bisa dimanfaatkan buat kegiatan yang positif.

(Bangkapos.com/Nurhayati)