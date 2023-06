Rendy Kjaernett dan Syahnaz Sadiqah adik Raffi Ahmad Gunakan Aplikasi Ojek Online untuk Chat Mesra

BANGKAPOS.COM - Perselingkuhan Rendy Kjaernett dengan Syahnaz Sadiqah diungkap oleh Lady Nayoan. Hubungan itu ternyata sudah terlalu jauh, bahkan keduanya kerap berkirim pesan mesra.

Lady melaporkan Rendy karena ia menemukan bukti percakapan mesra suaminya itu dengan Syahnaz Sadiqah di aplikasi ojek online.

Dalam chat mesra itu, Rendy dan Syahnaz saling memanggil dengan panggilan sayang ' istriku' dan 'suamiku'.

Keduanya tak segan saling melempar dan mengakui perasaan sayang satu sama lain.

Chat mesra keduanya pun dilakukan melalui fitur chat aplikasi ojek online.

"Sayang, goodnight ya cintaku, seneng banget ketemu ayang terus. Aku sayang sama kamu ayang. Dadah suami aku. Love you so much," tulis wanita diduga Syahnaz.

Membalas ucapan itu, sang pria yang diduga Rendy pun membalas hal serupa.

"Goodnight istri aku, aku sayang banget sama kamu yang. Sayang, cintaku, istriku..." balas Rendy.

Bahkan keduanya tak segan untuk saling kencan bertemu.

"Good ninght istri aku, aku sayang banget banget banget sama kamu yang, sayang cintaku istriku, bobonya yg enak ya sayang, mimpiin aku sayang, besok ketemu lagi yang sayangku, istri aku, beso aku bangun langsung kabarin kamu ya sayang, tungguin aku ya sayang, aku cinta mati sama kamu yang, love you so much istri aku, muuuuuach," tulis Rendy Kjaernett untuk Syhanaz

Lady Nayoan membombardir Instagram Storynya dengan bukti dugaan perselingkuhan sang suami bersama Syahnaz Sadiqah.

Diketahui baru-baru ini warganet dihebohkan dengan unggahan Lady Nayoan yang menuding perselingkuhan Rendy dan Syahnaz.

Sejumlah chat mesra keduanya bahkan telah dibongkar Lady Nayoan, tak terkecuali sebuah foto tato di punggung Rendy Kjaernett.

Dalam unggahan tersebut, tampak sebuah tato besar bergambar wajah seorang wanita terpatri di punggung Rendy.