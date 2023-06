Smelter Timah di Tiongkok Mulai Upgrade Teknologi untuk Genjot Produksi

BANGKAPOS.COM - Yinman Mining Co., Ltd., anak perusahaan dari Inner Mongolia Xingye Mining Co., Ltd., telah menghentikan operasi mulai dari 9 Juni 2023, selama perkiraan periode satu bulan untuk mengimplementasikan peningkatan teknologi yang signifikan. Waktu dimulainya kembali yang tepat akan bergantung pada kemajuan transformasi.

Transformasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan tingkat pemulihan pengolahan mineral dan kadar bijih kasiteritnya.

Yinman Mining telah membentuk tim penelitian khusus dalam kemitraan dengan berbagai lembaga penelitian, termasuk Mining Technology Group Co., Ltd., dan China University of Mining and Technology.

Inisiatif utama termasuk proyek renovasi pengapungan kasiterit dan proyek pengikisan bijih mentah.

Proyek renovasi diharapkan dapat meningkatkan tingkat pemulihan timah Yinman Mining dari 50 persen saat ini menjadi sekitar 70 persen setelah selesai pada awal Juli 2023.

Sementara itu, proyek scrapping bijih mentah akan selesai pada akhir September 2023 dan akan fokus pada peningkatan infrastruktur. dan mengurangi tingkat limbah.

Peningkatan ini diantisipasi untuk secara signifikan meningkatkan efisiensi produksi dan tingkat pemulihan Yinman Mining.

Perseroan memproduksi sekitar 1.200 ton dan 2.800 ton logam timah masing-masing pada 2021 dan 2022.

Mengikuti transformasi teknologi, Yinman Mining memproyeksikan peningkatan produksi menjadi sekitar 6.200 ton pada tahun 2023, melonjak lebih dari 120 persen dari tahun sebelumnya.

Demikian pula, produksi logam timah sekunder juga diprediksi meningkat lebih dari 120 persen year-on-year.

Pengaruh Indonesia pada Ekspor Timah Dunia

Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral, Direktorat Jendereal Minerba, Kementerian ESDM, Eidar Usman mengungkapkan jika Indonesia merupakan produsen timah terbesar kedua di dunia.

Sehingga posisi Indonesia dalam bisnis timah dunia sangat penting.

Tahun 2022 lalu konsumsi tmah dunia mencapai 379.485 Metrik Ton. Sementara penghasil timah berhasil memproduksi 379.681 metrik ton.

Pada tahun lalu, Indonesia memproduksi timah 74.080 MT dengan rincian 19.825 MT (PT Timah Tbk) dan 54.255 MT (private smelter).

Sementara Malaysia melalui KLTM memeroduksi 18.800 MT dan Thaisarco Thailand memproduksi 9.500 MT. Angka ekspor dua negara tetangga Indonesia ini menjadi perhatian Asosiasi Industri Timah Indonesia (AITI), Ismiryadi.

"Apakah Malaysia dan Thailand masih menambang? ini menjadi pertanyaan. Jika ekspor timah dilarang, penyelundupan bisa untung," katanya di depan sejumah acara di sela acara Seminar Nasional IAGI di Novotel Bangka, Sabtu (18/3/2023).

Saat ini China masih menguasai produksi timah dunia dengan jumlah produksi 179.300 MT. Sedangkan negara seperti Brasil, Peru, Bolivia dan sebagian dari Belgia juga menjadi negara produsen timah. (*)