Gelandang Manchester City, Ilkay Guendogan Bergabung ke Barcelona, Setujui Kontrak Selama 2 Musim

BANGKAPOS.COM, - Pemain asal Jerman Ilkay Gundogan resmi bergabung ke Barcelona dan akan berlaga di Liga Spanyol mulai musim depan.

Transfer gelandang yang sukses mengantarkan Manchester City meraih treble winner atau tiga gelar musim ini bergabung ke Barcelona secara gratis.

Kabar bergabungnya Ilkay Gundogan ke Barcelona ini disampaikan oleh Fabrizio Romano dalam akun pribadinya dengan menuliskan jargon "here we go".

Dikutip dari Bolasport.com, dalam postingannya, selain menyematkan kata "here we go", Romano juga membeberkan 3 detail transfer Gundogan ke Barcelona.

Pertama, Barcelona mendapatkan lampu hijau untuk mendaftarkan sang pemain.

Sebelumnya Barcelona gagal untuk merekrut mantan pemainnya Lionel Messi yang lebih memilih untuk bergabung ke klub asal Amerika Serikat, Inter Miami.

Kedua, Guendogan telah menyetujui kontrak dua tahun yang berlaku hingga Juni 2025 dengan opsi untuk tahun berikutnya.

Tambahan opsi tersebut bisa membuat Guendogan main di Barcelona hingga 2026.

Ketiga, Guendogan dilaporkan bakal punya klausul rilis senilai 500 juta euro atau setara Rp8,2 triliun.

Rilis klausul di atas membuat Guendogan langsung sejajar dengan Robert Lewandowski.

Sebabnya, Lewandowski juga punya klausul rilis yang sama sesuai dengan laporan Barca Universal yang dinukil BolaSport.com.

Dengan mendaratkan Guendogan, maka Barcelona mendapatkan kekuatan baru di lini tengah usai kepergian Sergio Busquets.

Seperti diketahui, Guendogan menjalani musim yang gemilang bersama Manchester City.

Ia berhasil merengkuh gelar treble bersama Man City pada musim 2022-2023.