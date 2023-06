Harga TBS Sawit di Bangka Belitung Terus Alami Kenaikan, Kini Rp 1.790 per Kg di Tingkat Petani

BANGKAPOS.COM, BANGKA--Harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit di Provinsi Bangka Belitung merangkak naik, pada Kamis (22/6/2023).

Pada hari ini, harga sawit di tingkat petani Rp 1.790 per Kg naik dari harga sebelumnya, Rp 1.400 per Kg.

"Harga TBS sawit ada kenaikan untuk TBS Tenera Rp 1.790 per Kg, tetapi TBS Dura masih murah Rp 1.397 per Kg,"kata Yanto petani sawit asal Desa Jeriji kepada Bangkapos.com, Kamis (22/6/2023).

Ia menjelaskan, dengan sempat turunya harga TBS kelapa sawit, berdampak pada turunya harga racun herbisida.

Seperti racun lalang semula Rp 105.000 per liter menjadi Rp 75.000 per liter, turunnya hampir 25 persen.

"Untuk racun rumput semula Rp 70.000 per liter kini menjadi Rp 55.000 per liter ada baiknya pupuk juga banyak mengalami penurunan harga. Sementara untuk pupuk, petani saat ini lebih memakai pupuk dengan harga murah, sehingga lebih terjangkau," ujar Bang Yan, sapaan akrab Yanto.

Untuk diketahui, sebelumnya, pada Rabu (31/5/2023) lalu, harga TBS sawit di tingkat petani, sempat mengalami penurunan drastis.

Harga pembelian TBS sawit petani semula dihargai hanya Rp 1.300 per kg dari harga Rp 1.350 per kg turun Rp 50.

Turunnya harga TBS sawit ini, dikatakan petani sawit lebih murah dari sebungkus Indomie yang rata-rata Rp 4.000 per bungkus.

"Harga TBS sawit Rp 1.300 per kg, sebelumnya Rp 1.350 per kg. Tetapi itu belum dipotong biaya panen, Rp 200 per kg, berati bersih Rp 1.100 per kg," kata Yanto.

Yanto, mewanti-wanti harga TBS sawit akan teruz turun, sehingga dia mengharapkan pemerintah dapat segera mengendalikan harga sawit yang terus melorot. (Bangkapos.com/Riki Pratama)