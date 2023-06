Harga Timah Dunia Pekan Ini Naik dan Nyaris Menembus 29 Ribu USD per MT, Begini Dampaknya

BANGKAPOS.COM - Harga timah dunia selama dua hari berturut mengalami kenaikan.

Di London Metal Exchange (LME) harga timah perdagangan spot kini menyentuh 28.790 USD per MT.

Setelah ditutup melemah pada akhir pekan lalu, harga timah mengalami kenaikan pada dua hari perdagangan pekan ini.

Harga mengalami kenaikan dari sebelumnya berada pada posisi 28.325 USD per MT menjadi 28.790 USD.

Sementara untuk timah kontrak 3 bulan di London Metal Exchange (LME) berada di pada harga 27.000 USD MT.

Sedangkan harga timah kontrak 3 bulan berada di posisi 25.835 USD per MT.

Sementara itu PT Timah Tbk, memprediksi pasar timah dunia semakin pulih.

Direktur Keuangan PT Timah Tbk Fina Eliani menyatakan permintaan logam timah yang naik di pasar dunia berdampak terhadap kenaikan harga timah dunia.

"Kami memperkirakan harga logam timah dunia pada 2023 ini akan bergerak di kisaran 23.000 hingga 30.000 dolar Amerika Serikat per metrik ton," kata Fina Eliani.

PT Timah Tbk memperkirakan harga timah dunia pada 2023 lebih rendah dibandingkan 2022.

"Pada Mei tahun ini harga logam timah sudah mencapai 26 ribu hingga 27 ribu dolar per metrik ton dan ini jauh lebih tinggi dibandingkan prediksi awal hanya 23.000 dolar AS per metrik ton" ujarnya.

Diinformasikan, harga jual rata - rata logam timah LME tahun 2022 sebesar USD31.474 per metrik ton, turun 4 persen dibanding tahun 2021 sebesar USD32.619 per metrik ton, dengan level tertinggi pada USD43.917 dan di level terendah pada USD19.373.

Nilai Ekspor Turun

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), April 2023, ekspor komoditas timah turun sebesar 52,36 persen yakni senilai US$180,45 juta.