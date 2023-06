All New Yaris Cross Hybrid Mengaspal di Babel, SUV Ramah Lingkungan Cocok untuk Keluarga Milenial

Toyota Istana Agung Mobil resmi meluncurkan All New Yaris Cross Hybrid yang siap mengaspal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, display All New Yaris Cross Hybrid di Transmart pangkalpinang, Sabtu (24/6/2023)

BANGKAPOS.COM, BANGKA-- Toyota Istana Agung Mobil resmi meluncurkan All New Yaris Cross Hybrid yang siap mengaspal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

All New Yaris Cross membawa konsep "Solid & Dynamic", dengan tampilan outstanding berkarakter khas SUV Toyota modern.

Urban cruiser 5-penumpang ini, memadukan keandalan sebuah SUV di berbagai kondisi jalan dengan keunggulan kendaraan elektrifikasi yang powerful, efisien, hemat bensin, dan emisi gas buang sangat rendah.

All New Yaris Cross yang dikembangkan untuk keluarga milenial di Indonesia. Medium SUV ini membawa tampilan yang outstanding, serta kabin kompak yang terasa lega dan nyaman.

Tampilan eksterior Yaris Cross menyajikan voluminous body yang berisi dan gagah, dengan garis-garis karakter khas mengekspresikan penampilan solid dan tangguh.

All New Yaris Cross memiliki pilihan 7 warna mono tone dan 3 warna dual tone. Seluruhnya memiliki lampu LED modern baik di depan dan belakang. All New Yaris Cross juga dilengkapi dengan push start systen, immobilizer dan smart entry system hingga power outlet 12 volt.

Kabin All New Yaris Cross terasa roomy dan sporty, dengan panel soft dashboard yang lebar dan mewah, selaras dengan door trim yang memberikan kesan lapang, serta Panoramic Glass Roof with Power Sunshade pada tipe 1.5 S HV CVT dan 1.5 S HV CVT GR.

Kokpit driver-oriented fokus pada panel instrumen TFT 7-inch digital yang sporty dan dapat diatur dalam 4 pattern.

"Teknologi elektrifikasi dalam All New Yaris Cross ini bagian dari strategi menekan emisi karbon. Pengembangan motor listrik dan pemakaian batre lithium ion juga mampu menghasilkan performa kuat, hemat BBM, hening dan zero emisi," sebut Branch mlManager Syahrial saat meluncurkan secara resmi All New Yaris Cross Hybrid di Transmart pangkalpinang kepada Bangkapos.com, Sabtu (24/6/2023).

Kata Syahrial, All-New Yaris Cross dilengkapi juga dengan layanan aftersales terbaru Toyota yaitu T-CARE yang semakin memberikan peace of mind kepada pelanggan.

"Bagi pelanggan yang menggunakan All-New Yaris Cross, sudah termasuk dalam program T-CARE yang merupakan program Gratis Biaya Servis (Biaya Jasa dan Suku Cadang) hingga servis berkala ke-7 maksimal 3 tahun per 60.000 kilometer, mana yang tercapai lebih dahulu," terangnya.



Kemudian, seluruh tipe Urban SUV ini dilengkapi dengan Electric Parking Brake (EPB) with Auto Brake Hold, 6-airbags, rem ABS+EBD+BA, Parking Sensor, Emergency Stop Signal, Hill Start Assist (HSA), Vehicle Stability Control (VSC), Rear Cross Traffic Alert (RCTA), Blind Spot Monitor (BSM), hingga Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di dalam glove box.

"All-New Yaris Cross merupakan puncak dari continuous improvement yang bertujuan untuk menghadirkan ever-better cars yang secara spesifik dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan mobilitas keluarga millenial Indonesia yang aktif dan berjiwa adventure," tuturnya.

Membawa definisi baru atas sebuah kendaraan perkotaan, Urban SUV ini memberikan performa berkendara yang fun to drive, menjalankan visi global Toyota dalam mencapai netralitas karbon, andal untuk berbagai aktivitas pelanggan, serta ditingkatkan dengan value for money tinggi sebagai parameter penting yang diharapkan oleh pelanggan di Bangka Belitung.

Nah untuk kamu yang tertarik dengan All New Yaris Cross Hybrid ini kini sudah tersedia di dealer Toyota Istana Agung Pangkalpinang di jalan Soekarno Hatta Pangkalpinang.

Secara on the road berikut adalah harga yang berlaku di wilayah Bangka Belitung:

1. All New Yaris Cross 1.5 GM/T seharga Rp358.100.000

2. All New Yaris Cross 1.5 G CVT seharga 371.200.000

3. All New Yaris Cross 1.5 S CVT TSS seharga Rp414.700.000

4. All New Yaris Cross 1.5 S CVT TSS (Premium Color) seharga Rp417.200.000

5. All New Yaris Cross 1.5 S CVT TSS GR seharga Rp424.100.000

6. All New Yaris Cross 1.5 CVT TSS GR (Premium Color) seharga Rp427.100.000

7. All New Yaris Cross 1.5 HV CVT TSS GR seharga Rp457.000.000

8. All New Yaris Cross 1.5 HV CVT TSS GR seharga Rp461.000.000

9. All New Yaris Cross 1.5 HV CVT TSS GR DUAL TONE (Premiun Color) seharga Rp462.000.000



(Bangkapos.com/Andini Dwi Hasanah)