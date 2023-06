Mikha Angelo dan Gregoria Mariska Resmi Tunangan, Ternyata Sudah 5 Tahun Bersama

BANGKAPOS.COM - Kabar bahagia datang dari penyanyi Mikha Angelo. Ia baru saja melamar kekasihnya, Gregoria Mariska. Kabar ini diungkap jebolan X-Factor itu lewat akun Instagramnya.

Terlihat Mikha memajang foto mesra dengan pebulutangkis Gregoria Mariska.

Mikha dan Gregoria kompak mengenakan cincin di jari manis.

“The moon, and back again. Til forever, and then again," tulis Gregoria, Minggu.

Ucapan selamat langsung memadati kolom komentar di unggahan Gregoria tersebut. Tampak Ernest Prakasa dan Ziva Magnolya meramaikan kolom komentar itu.

"Congratulation!!!," tulis akun @zivamagnolya.



"Selamattttt," tulis akun @ernestprakasa.



Mikha Angelio dan Gregoria Mariska Tunjung memang sudah menjalin kedekatan sejak tahun 2018 silam. Keduanya disinyalir mulai dekat saat kedapatan nonton Asian Games 2018 bareng.

Kendati demikian, mereka baru mengumumkan status pacarannya pada Juni 2020 lalu. Sejak saat itu, keduanya kerap kali mengunggah foto kebersamaan mereka.

Mikha saat ini berumur 25 tahun, sementara Gregoria berusia 23 tahun.

Bernama lengkap Gregoria Mariska Tunjung Cahyaningsih. Jurara Junior BWF 2017 ini lahir pada 11 Agustus 1999. Ia adalah pemain bulu tangkis tunggal putri asal Indonesia.

Gregoria tergabung dalam Pelatnas Cipayung sejak 2013 bersama Hana Ramadhini dan Fitriani.

Ia mencetak sejarah sebagai juara tunggal putri Kejuaraan Dunia Junior BWF 2017 di Yogyakarta setelah terakhir kali Indonesia menjadi juara pada seri pertama Kejuaraan Dunia Junior BWF di Jakarta tahun 1992 silam atas nama Kristin Yunita.

Selain itu, Gregoria juga meraih medali perak di Kejuaraan Asia Junior 2016 di Bangkok, Thailand.

Ia berasal dari PB. Mutiara Cardinal Bandung, dan merupakan peraih medali perunggu SEA Games 2017 di Kuala Lumpur, Malaysia serta Sea Games 2022 di Bac Giang, Vietnam.

Adapun Mikha Angelo lahir pada 8 November 1997. Ia adalah seorang penyanyi, penulis lagu dan produser berkebangsaan Indonesia.