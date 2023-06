Sosok Emak-emak yang Nyanyi Lagu Yu Brik My Hat Brik My Hoff, Pernah Konflik dengan Nikita Mirzani

BANGKAPOS.COM -- Pengguna media sosial belakangan pasti kerap melihat sosok emak-emak melantunkan lirik lagu 'yu brik may hat brik my hoff'.

Lagu yang dibawakan oleh emak-emak tersebut adalah lagu milik Putri Ariani yang berjudul Loneliness.

Dari judulnya Loneliness yang berati kesepian, sudah dapat ditebak bahwa lagu ini bukanlah lagu bahagia.

Lagu ciptaan Putri Ariani ini mengisahkan tentang seseorang yang ditinggal kekasihnya ketika masih cinta.

Dengan kata lain, ia ditinggal saat lagi sayang-sayangnya.

Orang tersebut mengira kekasihnya akan menjadi "adegan" terbaik dan pangeran dalam hidupnya.

Namun ekspektasinya tersebut salah besar, sang kekasih malah pergi meninggalkannya dan menjalin cinta dengan orang lain yang lebih baik.

Lirik lagu Loneliness aslinya adalah 'You break my heart break my hope'.

Namun belakangan viral sosok emak-emak berhijab menyanyikan lagu Loneliness dengan pengucapan yang unik.

Ia menyanyikan lagu tersebut seperti yu brik my hat brik my hoff, yang dalam sekejab membuat dirinya viral.

Belakangan terkuak sosok emak-emak berhijab tersebut adalah seorang artis lawas. Siapakah dia?

Enak-emak tersebut adalah seorang penyanyi dangdut bernama Tessa Mariska.

Sosok Tessa Mariska menyanyikan lagu 'Loneliness' dengan lucu dan menggelitik sukses membuat dirinya menjadi sorotan.

Lewat akun media sosialnya, Tessa Mariska menyebutkan jika lagu yang dinyanyikan itu merupakan lagu terkeren di abad ini.