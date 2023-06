Momentum Idul Adha 1444 H, PT Timah Tbk Serahkan 33 Ekor Hewan Kurban ke Kabupaten Bangka Barat

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Dalam momentum Idul Adha 1444 Hijriah, PT Timah Tbk mendistribusikan puluhan ekor hewan kurban ke Kabupaten Bangka Barat.

Total ada sebayak 33 ekor hewan kurban yang nantinya akan didistribusikan ke masyarakat sekitar yang diserahkan secara simbolis oleh Waka Unit Metalurgi PT TKopdi Saragih kepada Asisten 1 Pemerintahan dan Keaejahteraan Rakya Ridwan di halaman Parkir Timur Kantor Pemda Bangka Barat, Selasa (27/6/2023)

Bupati Bangka Barat H Sukirman mengapresiasi komitmen PT Timah Tbk yang turut memberikan hewan kurban bagi masyarakat di Wilayah Bangka Barat.

Menurutnya, anggota Holding Industri Pertambangan MIND ID ini selalu hadir untuk berkontribusi kepada masyarakat dalam berbagai kegiatan dan mendukung pembangunan di Bangka Barat.

" PT Timah Tbk selama ini terus hadir membantu masyarakat, dalam hal apapun memberikan kontribusinya buat masyarakat dan turut membantu membangun Bangka Barat," kata H Sukirman dalam rilis, Kamis (29/6/2023).

Sukirman berharap keberadaan PT Timah Tbk semakin berkembang sehingga bisa terus membantu masyarakat. Dia menyenut, hampr setiap tahunnya, masyarakat di Bangka Barat selalu mendapatkan bantuan hewan kurban dari PT Timah Tbk.

"Terima kasih atas bantuaan hewan kurban , Alhamdulillah semoga mendapat barokah. Kita doakan PT Timah maju, tetap jaya. PT Timah memang is the Best," sebutnya.

Ketua Majid Nurul Iman, satu di antara Masjid penerima hewan kurban dari PT Timah Tbk,

Homsah mengatakan setiap tahun Masjid Nurul Iman selalu mendapat bantuan hewan kurban dari PT Timah Tbk.

"Setiap tahun Masjid Nurul Iman selalu mendapat bantuan hewan kurban dari PT Timah, hewan kurban ini akan disalurkan ke masyarkat dusun Pait Jaya dan sekitarnya. Kami mengucapkan terimakasih kepada PT Timah atas bantuannya," ujarnya.

Senada, Ketua Masjid sekaligus panitia kurban masjid Al Baru Rohim, Hasan menyampaikan selain memberikan bantuan hewan kurban, PT Timah Tbk juga membantu peralatan ibadah.

"Selain bantuan hewan kurban, PT Timah Tbk juga membantu sajadah untuk masjid Al Baru Rohim," katanya.

Tokoh masyarakat sekaligus panitia kurban masjid Miftahul Jannah Dusun 2 Belo Laut Alamsah mengungkapkan PT Timah Tbk ikut peduli dan perhatian kepada masyarakat.

"Kita ketahui PT Timah Tbk kontribuainya besar bagi masyarakat di wilayah operasi. Tidak hanya bantuan hewan kurban, PT Timah Tbk sering membantu maayarakat seperti bantuan pengobatan, pembangunan rumah ibadah, termasuk bantuan penanggulangan bencana," tutur Rohim.

(Bangkapos.com/Sela Agustika/Rilis)