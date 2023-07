Elon Musk Batasi Akses Twitter Bagi Pengguna Gratisan, Cuma Bisa Baca 500 Cuitan per Hari

BANGKAPOS.COM - Media sosial Twitter mendadak susah diakses sejak Sabtu (1/7/2023) malam.

Alhasil tagar # Twitterdown dan #RIP Twitter menghiasi trending topik. Sang CEO, Elon Musk pun buka suara terkait Twitter eror yang dikeluhkan pengguna sejak kemarin itu.

Usut punya usut, ternyata hal itu bukan dikarenakan Twitter down, melainkan ulah Elon Musk yang membuat kebijakan baru Twitter yang membatasi pengguna melihat jumlah postingan dalam sehari.

Melalui akun Twitternya, Musk menyatakan penyebab Twitter eror adalah karena pihaknya tengah melakukan pembatasan twit untuk sementara waktu.

Pembatasan twit itu diterapkan kepada semua akun pengguna Twitter, baik yang sudah terverifikasi, belum terverifikasi, dan akun baru.

Mulanya, Musk mengatakan akun yang terverifikasi dibatasi hanya mampu membaca twit 6.000 postingan per hari, akun yang belum terverifikasi 600 twit per hari, dan akun baru hanya 300 twit per hari. Namun, selang beberapa jam ketentuan itu berubah.

Pada minggu (2/7/2023) pagi, Musk menyampaikan batasan akses twit sebagai berikut: Akun yang terverifikasi = 10.000 twit per hari Akun yang belum terverifikasi = 1.000 postingan per hari

Akun baru dan belum terverifikasi = 500 twit per hari.

Alasan pembatasan twit Dalam twitnya, Musk juga menyampaikan penyebab pihaknya melakukan pembatasan twit.

"Untuk mengatasi tingkat pengikisan data dan manipulasi sistem yang ekstrem, kami telah menerapkan batasan sementara," tulisnya.

Namun, tidak dijelaskan secara gamblang seperti apa tingkat pengikisan data dan manipulasi sistem tersebut.

Dilansir dari BBC, ada kemungkinan pengikisan data yang dimaksud adalah pengikisan data dalam jumlah besar yang digunakan oleh perusahaan kecerdasan buatan (AI). Keluhan twitter eror

Di Indonesia, Twitter eror sempat menjadi trending topik pencarian Indonesia pada Sabtu (1/7/2023) malam.

Bahkan tanda pagar " Twitter Kenapa" hingga Sabtu pagi masih bertengger di posisi teratas pencarian Indonesia.